Psicanalista avalia Papa Leão XIV: 'Medo de fracasso e crise de identidade'

Especialista comenta como a exposição global pode afetar a saúde mental do novo Papa Leão XIV; veja

O mundo católico acaba de conhecer seu novo líder: o Papa Leão XIV. Até então pouco conhecido fora dos grupos religiosos, o ex-cardeal norte-americano Robert Francis Prevostagora se vê sob os olhos atentos de milhões ao redor do mundo. A ascensão meteórica levanta uma questão fundamental: a fama repentina do Papa Leão XIV é emocionalmente saudável?

Para entender os impactos dessa exposição súbita sobre a saúde psíquica de uma figura religiosa, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Cintia Castro, que analisou os efeitos simbólicos e emocionais desse novo protagonismo.

Como a fama repentina pode afetar a mente de um novo papa?

Segundo a psicanalista, o peso da fama global pode ter reflexos profundos na vida interna de uma figura como o Papa Leão XIV:

"A fama repentina, especialmente de figuras religiosas, pode desencadear uma série de processos internos tanto na própria pessoa quanto na coletividade. A exposição intensa pode ativar mecanismos de defesa, como a idealização e a projeção. Ele pode sentir uma pressão enorme para corresponder às expectativas de pureza, santidade ou liderança moral, ainda mais substituindo o Papa Francisco, que teve uma excelente aceitação mundial, o que pode gerar ansiedade, medo de fracasso ou até uma crise de identidade", explica.

A especialista destaca que a projeção do público sobre o novo papa é um fenômeno inconsciente: "Para o público e os fiéis, a fama repentina de uma figura religiosa pode ativar desejos inconscientes de pertencimento, esperança e projeções de idealização. Muitas vezes, as pessoas projetam na figura do líder religioso suas próprias necessidades de segurança, fé e sentido de vida. Essa projeção pode reforçar a importância simbólica do líder, mas também criar uma expectativa irreal, que, se não for atendida, pode gerar frustração ou desilusão."

A liderança do Vaticano pode gerar sofrimento psíquico?

Além da exposição, há a responsabilidade. A condução do Vaticano exige equilíbrio emocional diante de tradições seculares e desafios contemporâneos. "Liderar uma instituição como o Vaticano é, sem dúvida, um desafio monumental. A pressão é imensa, não só devido à importância espiritual que o Vaticano representa para milhões de pessoas ao redor do mundo, mas também pelo seu papel estratégico nas relações globais. Nesse contexto, é natural que surjam conflitos internos."

"Esse cenário pode dar espaço a sintomas emocionais como ansiedade, estresse e, em alguns casos, sentimentos de solidão. Questões como o medo do fracasso, a dúvida sobre as próprias decisões e a pressão para estar sempre à altura podem levar a um sentimento de insegurança", analisa Castro.

Mesmo um papa pode se sentir inadequado?

Para a psicanalista, nem mesmo um líder religioso está imune à angústia e ao peso do cargo: "A ideia de que mesmo aqueles que ocupam posições tão elevadas e espiritualmente preparadas podem vivenciar sentimentos de inadequação, angústia e dúvidas é um lembrete poderoso de que somos todos, em essência, humanos."

"Essa dissonância pode gerar um espaço interno recheado de angústia, pois, por um lado, existe a necessidade de projetar força, sabedoria e compaixão; por outro, a vulnerabilidade humana de se sentir perdido ou inadequado", diz a especialista.

O que a escuta clínica pode oferecer a um líder religioso?

A escuta analítica pode ser um caminho para que o Papa encontre equilíbrio entre imagem pública e vida interna: "Quando um líder espiritual se permite explorar essas emoções em um espaço seguro, como em uma escuta ativa na clínica, a angústia pode ser transformada em um caminho de introspecção e autodescoberta. Esse processo permite que o líder encontre um equilíbrio interno, reconhecendo que a humildade e a vulnerabilidade também são aspectos poderosos de uma liderança eficaz."

"A aceitação da própria humanidade, com todas as suas nuances, pode até servir como um modelo inspirador para outros, promovendo uma mensagem de compaixão e autêntica conexão ao mundo. Habemus Papam", finaliza.

Quem é o Papa Leão XIV?

Leão XIV (Leo XIV), nascido Robert Francis Prevost em Chicago, EUA, é o novo Papa da Igreja Católica desde 8 de maio de 2025. Ex-frei agostiniano, atuou como bispo emérito de Chiclayo, no Peru, e foi Prefeito do Dicastério para os Bispos até sua eleição. Criado cardeal por Papa Francisco em 2023, Leão XIV é o primeiro papa nascido nos Estados Unidos e o segundo do continente americano. Sua trajetória pastoral inclui décadas de trabalho na América Latina e na Cúria Romana.

