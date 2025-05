Psicanalista aponta possíveis complicações do diagnóstico de Virginia: 'Prejuízos importantes'

Em janeiro de 2024, Virginia Fonseca contou sobre o diagnóstico de TDAH; à CARAS Brasil, Fabiana Guntovitch fala sobre as possíveis complicações

Em janeiro do ano passado, Virginia Fonseca (26) usou suas redes sociais para falar sobre seu diagnóstico de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Conhecido também como TDAH, o quadro é considerado comum entre os brasileiros e pode trazer complicações caso não haja o tratamento adequado.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica que o quadro que atinge Virginia , e também seu ex-marido, o cantor Zé Felipe (27), pode ser prejudicial caso não seja tratado, tendo impactos significativos na vida dos pacientes.

"Sem o tratamento adequado, o TDAH pode trazer prejuízos importantes como dificuldades nos relacionamentos, baixa autoestima, desorganização crônica, impulsividade em decisões importantes e até comorbidades como ansiedade e depressão", explica.

"O sofrimento psíquico gerado por não entender o próprio funcionamento pode levar o indivíduo a acreditar que é 'incapaz', quando, na verdade, ele só precisa de estratégias específicas e, em alguns casos, suporte medicamentoso", completa a especialista.

Guntovitch também reforça a importância da descoberta do diagnóstico, para que os pacientes possam se entender melhor. Ela explica que muitos adultos que são diagnosticados com o transtorno relatam uma sensação de alívio, já que podem compreender melhor aspectos de sua própria personalidade.

"Saber que há um nome para o que sentem ajuda a reconstruir a autoestima e permite buscar caminhos mais eficientes de organização, foco e bem-estar emocional", acrescenta a psicanalista e psicóloga. "Finalmente, podem compreender aspectos da própria personalidade que antes eram vistos como 'falhas' ou 'defeitos'."

À época do diagnóstico, Virginia surgiu nos stories do então marido. "Quem foi ao médico e descobriu que tem TDAH também?", perguntou o cantor na rede social. "Sim, fui diagnosticada com TDAH e hiperatividade. Acho que essa parte todo mundo sabia, né?!", completou a influenciadora.

