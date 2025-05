Psicanalista aponta como prevenir síndrome de Yudi Tamashiro: 'Fundamental estabelecer limites'

Yudi Tamashiro enfrentou um burnout em 2023 e foi internado; à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica como prevenir o quadro

Em maio de 2023, Yudi Tamashiro (32) precisou ser internado após receber o diagnóstico da síndrome de burnout. O quadro, que possui sinais relacionados ao esgotamento, pode ser prevenido com algumas atitudes.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista e psicóloga Fabiana Guntovitch explica que para prevenir o quadro que atingiu Yudi Tamashiro é importante encontrar o equilíbrio entre momentos de descanso e de trabalho .

"Para prevenir o burnout, é fundamental estabelecer limites claros entre trabalho e vida pessoal, garantir momentos de lazer e descanso, buscar apoio emocional e, se necessário, ajuda profissional. Psicoterapia não é apenas para 'remediar', mas especialmente para previnir e ajudar que se evite chegar a este ponto."

"Exercícios físicos, sono adequado, mindfullness, meditação, comunicação assertiva, autoconhecimento, e autopercepção são ferramentas importantes", completa a especialista. Abaixo, Guntovitch lista os principais sinais da síndrome. Confira:

Cansaço extremo;

Insônia;

Irritabilidade;

Dificuldade de concentração;

Sensação de ineficácia.

"Infelizmente, muitos ainda associam uma saúde mental prejudicada à fraqueza, o que é um equívoco terrível. Essa visão é particularmente comum entre homens, devido a normas culturais que valorizam a resistência e o autocontrole. Reconhecer que precisa de ajuda é, na verdade, um ato de inteligência, coragem e autoconhecimento", completa.

QUEM É YUDI TAMASHIRO?

Nascido em Santos, no litoral do estado de São Paulo, Yudi Tamashiro é apresentador, cantor e dançarino. Ele ficou conhecido por ter comandado o programa infantil Bom Dia & Cia (SBT). Atualmente, ele se dedica à vida religiosa e ao casamento com Mila Braga (36), com quem teve seu primeiro filho, Davi Yudi.

