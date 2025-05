Médico explica quadro que afetou o filho recém-nascido de Yudi: 'Ainda está imaturo'

Yudi Tamashiro revelou que o filho precisou passar por um tratamento após apresentar uma questão de saúde comum em recém-nascidos

O apresentador Yudi Tamashiro atualizou os fãs sobre o nascimento do seu primeiro filho, Davi Yudi, fruto do casamento com a cantora gospel Mila Braga. O bebê veio ao mundo nesta semana e ainda continua na maternidade por causa de um tratamento que precisou fazer. O pequeno teve icterícia.

Nas redes sociais, Yudi desabafou sobre a saúde do filho e reforçou que ele está bem, apenas foi submetido ao 'banho de luz' por conta do fígado, que ainda está amadurecendo e não consegue eliminar a bilirrubina como deveria, o que deixa a pele mais amarelada.

"Algo bem comum em recém-nascidos, especialmente em bebês com traços orientais, como o nosso [...] A fototerapia ajuda a regular isso, mesmo que o coração aperte ao vê-lo ali", desabafou o apresentador Yudi ao falar do tratamento do filho.

OPINIÃO MÉDICA

Para saber mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Igor Maia Marinho - médico infectologista formado pela Faculdade de Medicina da USP, com residência médica em Moléstias Infecciosas e Parasitárias pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) - que explica o caso.

Segundo o infectologista, a icterícia é o nome dado ao sinal de coloração amarelada da pele e dos olhos, causada pelo aumento de bilirrubina no sangue — uma substância que surge a partir da quebra natural das hemácias, células vermelhas do sangue. Ele reforça que o quadro é comum em recém-nascidos, pois o fígados pode ainda estar imaturo.

"Nos recém-nascidos, isso é muito comum e, na maioria das vezes, faz parte de um processo fisiológico, que acontece porque o fígado do bebê ainda está imaturo e demora alguns dias para processar e eliminar essa bilirrubina de forma eficiente. Estima-se que mais da metade dos bebês saudáveis apresente algum grau de icterícia nos primeiros dias de vida, sem que isso signifique problema nenhum, pois na grande maioria dos casos, é uma condição benigna e transitória, que se resolve com medidas simples e sem necessidade de medicações", finaliza ao avaliar o caso do filho do apresentador.

