Pediatra explica cirurgia do filho de Yudi: ‘Pode trazer complicações graves’

Pediatra do filho de Yudi Tamashiro, Dra. Lilian Zaboto alerta sobre a condição que afetou o bebê de 1 mês de vida: ‘Assusta muito os pais'

Pediatra do filho de Yudi Tamashiro, a Dra. Lilian Zaboto explicou o motivo da cirurgia que o bebê passou com apenas um mês de vida. O pequeno Davi Yudi, fruto do casamento do apresentador com Mila Braga, foi diagnosticado com hérnia inguinal encarcerada e foi submetido a uma cirurgia com anestesia geral. O procedimento foi um sucesso e ele já está se recuperando. Com isso, a médica contou os detalhes sobre a cirurgia em um recém-nascido.

A Dra. Zaboto contou que a hérnia inguinal encarcerada precisa de atenção imediata. “A hérnia inguinal acontece quando uma pequena parte do intestino desliza para dentro do canal inguinal, formando uma saliência na virilha. Isso ocorre porque o conduto que deveria se fechar ainda durante a gestação permanece aberto. É um defeito congênito relativamente comum, principalmente em meninos e prematuros”, afirmou ela.

E completou sobre o risco para o bebê. "Quando a hérnia fica presa, o intestino não consegue retornar ao abdome e a circulação sanguínea pode ser comprometida. Se isso não for tratado rapidamente, há risco de estrangulamento da alça intestinal, que pode necrosar e trazer complicações graves”, declarou.

Apesar da urgência, o procedimento traz bons resultados. "É uma situação que assusta muito os pais, porque o bebê chora de dor intensa, fica muito irritado e é possível ver ou sentir o aumento de volume na região inguinal. Quando identificada, essa é sempre uma emergência cirúrgica. Quanto mais cedo a cirurgia é realizada, menores são os riscos", contou.

Por fim, a médica alertou sobre a importância dos pais estarem atentos aos sinais do bebê. "Eu sempre digo: quando algo foge ao habitual, dor intensa, choro persistente e aumento de volume na virilha é fundamental procurar o pediatra imediatamente. Informação correta e agilidade salvam vidas", afirmou.

Yudi Tamashiro falou sobre o filho após cirurgia

Neste domingo, 29, Yudi Tamashiro compartilhou um registro mostrando o herdeiro e aproveitou para agradecer novamente, em nome do bebê, as orações direcionadas a ele no momento da cirurgia. A operação foi um sucesso e o menino retornou para casa no mesmo dia.

"Gente, estou passando aqui para agradecer. ‘Obrigado, gente, por todo mundo que orou por mim. Agora já estou aqui em casa com a mamãe e o papai’. Você é um guerreirinho, nosso japinha mais lindo de todos", declarou o apresentador no vídeo enquanto filmava o rostinho do pequeno.

No dia anterior, durante um culto, Yudi Tamashiro comentou sobre o procedimento feito pelo filho: "Enquanto meu filho era entubado, Deus falou comigo: Vai. Enquanto você cuida da minha obra, Eu cuido da sua casa. Saí pra pregar o Evangelho com o coração apertado. No caminho, recebi a chamada de vídeo: Yudinho estava bem. Vivo. Sorrindo", iniciou ele.

"Sei que parece loucura… Mas são os 'loucos' que decidem confiar, obedecer e viver esse chamado, que experimentam os milagres mais reais. A cirurgia foi um sucesso. Eu cumpri meu chamado. E através desse testemunho, o nome de Deus foi glorificado mais uma vez. Obrigado a todos que oraram por nós", completou o artista.

Yudi Tamashiro exibe vídeo encantador do filho após cirurgia do bebê



📽️Reprodução / Instagram @yuditamashiropic.twitter.com/zVhkFkdAEl — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 29, 2025

Leia também: Médica faz alerta sobre cirurgia de filho de Yudi Tamashiro: 'Um bebê de apenas 40 dias'