Paulinho da Viola é internado no Rio de Janeiro e passa por cirurgia

O cantor e compositor Paulinho da Viola foi internado em um hospital no Rio de Janeiro e passou por uma cirurgia; saiba detalhes

O cantor e compositor Paulinho da Viola foi internado em um hospital no Rio de Janeiro para a retirada de um cisto. Segundo comunicado divulgado nas redes sociais nesta quarta-feira, 2, o procedimento já estava programado e foi marcado para coincidir com uma pausa na turnê que ele está realizando.

"Nosso Paulinho realizou hoje um procedimento cirúrgico simples e eletivo para a retirada de um cisto, programado para o intervalo de três semanas que ele terá agora na sua turnê. Estamos compartilhando com todos porque achamos importante tranquilizar os fãs que nos acompanham. O procedimento foi realizado sem qualquer intercorrência. Nos próximos dias, ele deve receber alta", informou o comunicado comparitlhado.

Nos comentários, os fãs desejaram melhoras. "Vai voltar mais forte e lindão do que sempre!", falou uma. "Que tenha uma breve recuperação meu Poeta!!", desejou outra. "Melhoras rápidas e tranquilas para o querido amigo", desejou uma terceira pessoa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulinho da Viola (@paulinhodaviola)

Paulinho da Viola foi internado em 2023

Em 2023, o cantor precisou se submeter a uma cirurgia de emergência. Ele havia sido hospitalizado após passar mal em um show. Na unidade médica, ele passou por uma série de exames que lhe diagnosticaram com GIST de intestino delgado.A doença se trata de um raro tumor estromal gastrointestinal, com origem nas células de Cajal, presentes na parede dos órgãos do sistema digestório.

Para o tratamento da doença, o artista foi submetido a uma enteroctomia, que consiste na retirada de um pedaço do intestino. Após o procedimento, ele permaneceu em observação no CTI por dois dias, até receber alta e ir se recuperar em um quarto privado.

Dias depois, ele recebeu alta para continuar o tratamento em casa.

Leia também: Após cirurgia, Paulinho da Viola é diagnosticado com doença rara