Morre filho de ex-goleiro e médico aponta: 'Uma das principais causas de morte por câncer'

Ex-goleiro do Santos, Julio Sérgio Bertagnoli usou as redes sociais no domingo, 27, para dividir uma triste notícia com o público: a morte de seu filho, Enzo, de apenas 15 anos. O adolescente lutava contra um tumor cerebral.

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Ele explica.

"Tumor cerebral é o crescimento anormal de células dentro do crânio, podendo se originar no próprio cérebro (tumores primários) ou ser resultado de metástases de outros cânceres. Esses tumores podem ser benignos ou malignos e afetam as funções neurológicas dependendo de sua localização e tamanho", declara.

Quais os sinais?

Os sintomas desses tumores variam conforme a região do cérebro afetada, mas os mais comuns incluem:

Dores de cabeça persistentes (geralmente mais intensas pela manhã);

Náuseas e vômitos;

Convulsões;

Alterações de comportamento ou personalidade;

Problemas de visão, fala ou equilíbrio;

Sonolência excessiva ou perda de consciência em casos mais graves

Dados que chamam a atenção

Dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que cerca de 11 mil novos casos de câncer do Sistema Nervoso Central (SNC) – que inclui o cérebro e a medula espinhal – devem surgir por ano no Brasil, sendo mais de 6 mil em homens, conforme levantamento de 2022. De acordo com o instituto, o câncer no SNC representa de 1,4% a 1,8% de todos os tumores malignos do mundo, sendo que 88% dos casos ocorrem no cérebro.

"Infelizmente, embora seja mais raro, tumores cerebrais podem sim acometer crianças e adolescentes. Em jovens, eles representam uma das principais causas de morte por câncer, principalmente os chamados gliomas e meduloblastomas", afirma.

Quais os cuidados?

O cuidado deve ser multidisciplinar, envolvendo neurologistas, neurocirurgiões, oncologistas, psicólogos e equipe de apoio familiar. A detecção precoce, o suporte emocional e o acesso a centros especializados são fundamentais para melhorar as chances de sucesso no tratamento e preservar a qualidade de vida do paciente.

"Após o tratamento, o acompanhamento neurológico e psicológico é essencial, especialmente em adolescentes, para lidar com possíveis efeitos cognitivos e emocionais", finaliza o oncologista Dr. Jorge Abissamra ao analisar casos como do filho do ex-goleiro.

