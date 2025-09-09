Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara

Monica Benini, esposa do cantor Junior, comenta sobre o estado de saúde de Lara, a filha mais nova do casal, que foi diagnosticada com uma síndrome rara

Monica Benini, esposa de Junior, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para responder algumas perguntas de seus seguidores. A famosa foi questionada sobre a saúde da filha mais nova, Lara (4), que passou por um tratamento após ser diagnosticada com Síndrome Nefrótica.

A modelo explicou que a pequena já progrediu muito, mas que ainda precisam estar de olho na alimentação e imunidade da mais nova. “A Lara está muito bem. Está em remissão da síndrome há um tempo. A gente está cuidando muito da alimentação dela, da saúde dela, deixando o corpinho dela muito forte e saudável, para podermos voltar para um fluxo e um ritmo de vida um pouco mais natural para a gente [Monica e Junior] e para as crianças. Mas ela está bem, obrigada”, declarou Monica em seus stories.

A saúde da caçula de Monica

No final de julho, Monica e Junior utilizaram suas redes sociais para revelar aos fãs que Lara, a filha caçula dos famosos, havia sido diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

O casal avisou que a pequena começou o tratamento e reagiu bem. “Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!”, destacaram na legenda.

Além disso, os pais deixaram claro que a publicação também era um alerta para seus seguidores. “Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente”, acrescentaram eles.

Leia também: Monica Benini posta foto rara com a mãe e se declara: 'Minha rainha'