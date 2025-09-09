Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara

Monica Benini, esposa do cantor Junior, comenta sobre o estado de saúde de Lara, a filha mais nova do casal, que foi diagnosticada com uma síndrome rara
Publicado em 09/09/2025, às 20h49 - Atualizado às 21h35
Monica Benini, esposa de Junior, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para responder algumas perguntas de seus seguidores. A famosa foi questionada sobre a saúde da filha mais nova, Lara (4), que passou por um tratamento após ser diagnosticada com Síndrome Nefrótica.
A modelo explicou que a pequena já progrediu muito, mas que ainda precisam estar de olho na alimentação e imunidade da mais nova. “A Lara está muito bem. Está em remissão da síndrome há um tempo. A gente está cuidando muito da alimentação dela, da saúde dela, deixando o corpinho dela muito forte e saudável, para podermos voltar para um fluxo e um ritmo de vida um pouco mais natural para a gente [Monica e Junior] e para as crianças. Mas ela está bem, obrigada”, declarou Monica em seus stories.
No final de julho, Monica e Junior utilizaram suas redes sociais para revelar aos fãs que Lara, a filha caçula dos famosos, havia sido diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.
O casal avisou que a pequena começou o tratamento e reagiu bem. “Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!”, destacaram na legenda.
Além disso, os pais deixaram claro que a publicação também era um alerta para seus seguidores. “Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente”, acrescentaram eles.
Leia também: Monica Benini posta foto rara com a mãe e se declara: 'Minha rainha'
AÇÃO E REAÇÃO
Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'
CERTO OU ERRADO?
Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'
ANGIODEMA
Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
|Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
|Virginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
|Anna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
|Paulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
|Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
|Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
|Eliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
|Ary Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
|Renato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
|Veja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani