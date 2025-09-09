CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Bem-estar e Saúde / Crianças

Esposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara

Monica Benini, esposa do cantor Junior, comenta sobre o estado de saúde de Lara, a filha mais nova do casal, que foi diagnosticada com uma síndrome rara

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 20h49 - Atualizado às 21h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Monica Benini
Monica Benini - Foto: Reprodução / Instagram

Monica Benini, esposa de Junior, utilizou suas redes sociais nesta terça-feira, 9, para responder algumas perguntas de seus seguidores. A famosa foi questionada sobre a saúde da filha mais nova, Lara (4), que passou por um tratamento após ser diagnosticada com Síndrome Nefrótica.

A modelo explicou que a pequena já progrediu muito, mas que ainda precisam estar de olho na alimentação e imunidade da mais nova. “A Lara está muito bem. Está em remissão da síndrome há um tempo. A gente está cuidando muito da alimentação dela, da saúde dela, deixando o corpinho dela muito forte e saudável, para podermos voltar para um fluxo e um ritmo de vida um pouco mais natural para a gente [Monica e Junior] e para as crianças. Mas ela está bem, obrigada”, declarou Monica em seus stories.

A saúde da caçula de Monica

No final de julho, Monica e Junior utilizaram suas redes sociais para revelar aos fãs que Lara, a filha caçula dos famosos, havia sido diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

O casal avisou que a pequena começou o tratamento e reagiu bem. “Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!”, destacaram na legenda.

Além disso, os pais deixaram claro que a publicação também era um alerta para seus seguidores. “Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente”, acrescentaram eles.

Leia também: Monica Benini posta foto rara com a mãe e se declara: 'Minha rainha'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

SaúdeJuniorlaraMonica BeniniSíndrome Nefrótica
Monica Benini Monica Benini  

Leia também

LUTO!

Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julho - Foto: Divulgação

Angela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'

LUTO!

Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãs - Foto: Lucas Ávilla/Divulgação

Médica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'

AÇÃO E REAÇÃO

Viih Tube recorreu a cirurgias plásticas após emagrecer com treinos - Foto: Reprodução/Instagram

Psicóloga analisa revolta de Eliezer contra ataques ao corpo de Viih Tube: 'Pressão estética'

CERTO OU ERRADO?

Rafa Justus explicou situação durante entrevista - Foto: Reprodução/Instagram

Rafa Justus é excluída de grupo dos irmãos, e psicóloga analisa atitude: 'Algo que vai além'

ANGIODEMA

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rosto - Foto: Reprodução/Instagram

Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'

O QUE ELE TEVE?

Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curado - Foto: Divulgação/TV Globo

Reynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'

Últimas notícias

Monica BeniniEsposa de Junior revela qual é o estado de saúde da filha após descobrir síndrome rara
Famílias de Virginia Fonseca e Zé FelipeVirginia e Zé Felipe: As fotos oficiais do batizado e do aniversário do filho caçula do ex-casal
Anna WintourAnna Wintour faz raro comentário sobre 'O Diabo Veste Prada'
Maria Luiza, Paulo Vilhena e ManoelaPaulo Vilhena comenta diferença de idade com a esposa e paternidade aos 46
Angela Ro Ro estava internada em um hospital desde julhoAngela Ro Ro morre aos 75 anos e médico alerta: 'Idade avançada é um fator importante'
Angela Ro Ro teve uma longa carreira na música brasileira e conquistou muitos fãsMédica alerta para causa da morte de Angela Ro Ro: 'É uma das complicações mais graves'
Eliezer afirma que Deus se revelou para eleEliezer confessa episódio de fé: 'Nunca tinha vivido uma experiência dessas'
Ary Mirelle e JoaquimAry Mirelle desabafa sobre seus sentimentos após o parto de Joaquim
Renato Albani e Juliana FructuozoRenato Albani e Juliana Fructuozo realizam casamento luxuoso de três dias
Maíra Cardi, Simone Mendes e Tata EstanieckiVeja os looks dos famosos no casamento do humorista Renato Albani
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade