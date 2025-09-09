Monica Benini posta foto rara com a mãe e se declara: 'Minha rainha'

Monica Benini, esposa do músico Junior Lima, compartilhou uma foto rara ao lado da mãe e prestou uma bela declaração de aniversário

Monica Benini chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto rara ao lado da mãe, Marlene Benini.

Ao dividir o registro encantador em seu perfil oficial, a designer de joias, casada com o músico Junior Lima, aproveitou para prestar uma bela homenagem para dona Marlene, que completou 70 anos de vida.

"Hoje minha rainha fez 70 anos. E quem ganha o presente sou eu, o maior de todos eles: ser filha dela. Te amo com todo amor que cabe em mim, mãezinha", declarou a famosa na legenda da publicação.

O post encantou os internautas, que deixaram mensagens de felicitações para a aniversariante. "Ahhh que linda sua mãezinha, Mo. Viva ela", disse a modeo Carol Trentini. "Muita saúde e muitos anos nesta vida, para dona Marlene!!", desejou uma seguidora. "Muita saúde, paz, amor, prosperidade e muitos anos de vida", escreveu outra. "Feliz Aniversário, Marlene Benini. E que o Senhor Jesus ti abençoe grandemente e ti ilumine o seu caminho", falou uma fã.

Confira:

Junior Lima e Monica Benini revelam diagnóstico da filha

Recentemente, Junior Lima e Monica Benini usaram as redes sociais para revelar um problema de saúde de sua filha caçula, Lara, de três anos. Discretos sobre a vida pessoal, o casal contou que achou importante relatar que a menina foi diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins.

"Oiês, pessoal! Viemos aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante. nossa filha, Lara, foi recentemente diagnosticada com Síndrome Nefrótica, uma condição rara que afeta os rins e que ainda é pouco conhecida. Essa notícia nos pegou de surpresa, mas estamos encarando com muito amor e força. ela já está em tratamento e está respondendo super bem, sendo acompanhada por médicos incríveis, com um progresso positivo!", revelaram na legenda.

Em seguida, Junior e Mônica aproveitaram para alertar os seguidores. "Queremos aproveitar para alertar todas as famílias sobre as síndromes raras e a importância do diagnóstico precoce. Se você notar algo fora do comum com a saúde do seu filho, não hesite em buscar orientação médica. A identificação rápida faz toda a diferença! Pedimos que enviem boas vibrações e orações pra Larinha. por aqui, estamos tomando todos os cuidados necessários e a força de vocês vai ser super importante pra gente", acrescentaram. Confira o relato completo!

