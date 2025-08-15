Médico sobre Luva de Pedreiro: 'Permite identificar se existe alguma causa'

Em entrevista para CARAS Brasil, o médico Raphael Boesche Guimarães explica situação do influenciador Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro

Iran Ferreira, conhecido em todo o Brasil como Luva de Pedreiro, foi internado na terça-feira, 12, no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa (PB), após passar mal e ser levado às pressas para atendimento.

Segundo boletim médico divulgado na quarta-feira, 13, o influenciador apresentou leve redução na frequência cardíaca, mas seu estado de saúde é considerado estável. Ele chegou a receber alta médica já no dia seguinte de sua internação, mas segue em observação.

A equipe médica destacou que todos os exames realizados até agora não apontaram outras alterações significativas. Nas redes sociais, Távila Gomes, mãe do filho de Iran, tranquilizou os fãs: “Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser.”

O que significa a alteração cardíaca?

Em entrevista à CARAS Brasil, o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães explicou que a condição identificada no influenciador é conhecida como bradicardia, quando o coração bate mais lentamente do que o esperado.

“Em pessoas jovens e ativas fisicamente, a frequência cardíaca naturalmente pode ser mais baixa, sem representar risco. O importante é observar se o paciente apresenta sintomas como tontura, desmaio, falta de ar ou dor no peito.”

Segundo o especialista, a internação de Iran é uma medida de precaução para garantir total segurança: “O monitoramento hospitalar permite identificar se a redução é transitória ou se existe alguma causa que precise de tratamento. No caso de Iran, o fato de os exames estarem normais é um sinal bastante positivo.”

O Dr. Raphael destacou ainda que a liberação do influenciador depende apenas da evolução clínica nas próximas horas: “Se ele permanecer estável, sem sintomas e com exames normais, é provável que tenha liberação para voltar para casa em breve.”

A previsão do especialista se confirmou: o influenciador já recebeu alta e segue em casa se recuperando normalmente.

