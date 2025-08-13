CARAS Brasil
  2. Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar após internação
Bem-estar e Saúde / Boa notícia!

Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar após internação

Nas redes sociais, o influenciador digital Luva de Pedreiro compartilhou um vídeo com o momento que foi informado da alta

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 13/08/2025, às 21h18 - Atualizado às 21h40

Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar
Luva de Pedreiro celebra alta hospitalar - Foto: Reprodução/Instagram

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 13, para contar aos fãs que recebeu alta após precisar ficar internado em um hospital particular em João Pessoa, Paraíba. 

Em seu perfil oficial, o influenciador digital compartilhou um vídeo com o momento em que sua médica entra no quarto e avisa que ele pode ir para a casa. Feliz com a notícia, o famoso se ajoelha para agradecer. "Graças a Deus pai. Receba", diz ele. 

Os internautas celebraram a alta nos comentários. "Graças a Deus", disse um seguidor. "Muita saúde em sua vida! Receba", desejou outro. "Graças a Deus, pai, receba essa benção de Jesus", falou uma fã. 

Luva de Pedreiro foi internado nesta última terça-feira, 12. Segundo o boletim médico, ele passou por avaliação clínica completa e uma bateria de exames, que identificaram uma leve redução na frequência cardíaca. "O Hospital Nossa Senhora das Neves informa que o paciente Iran de Santana Alves passou por avaliação clínica e uma bateria de exames, os quais não identificaram qualquer alteração relevante, exceto uma leve redução na frequência cardíaca. O paciente encontra-se estável e segue sob cuidados e monitoramento", informaram a revista Quem. 

A mãe do filho de Luva de Pedreiro, a influenciadora digital paraibana Távila Gomes, publicou um comunicado nas redes sociais para tranquilizar os fãs. "Iran está internado, mas está bem. Já fez exames e está tudo ok. Logo logo vai receber alta, se Deus quiser", escreveu ela em seu perfil. "Em breve, volto com mais notícias. Obrigada pelo carinho e preocupação de todos, familiares, amigos, fãs", complementou.

Confira: 

Filho de Luva de Pedreiro celebra aniversário de 1 ano em festão temático

Iran Ferreira, mais conhecido na internet como Luva de Pedreiro, e sua companheira, Távila Gomes, realizaram uma festa no último sábado, 8, para celebrar o aniversário de 1 ano de Davi, filho do casal. Ao lado de amigos e familiares, o pequeno comemorou a data especial com o tema da animação 'Toy Story'.

Por meio das redes sociais, Távila compartilhou com os seguidores um vídeo mostrando detalhes do evento do pequeno. Nas imagens, é possível notar a decoração caprichada com diversos balões coloridos e personagens do desenho, além de atividades e brinquedos infláveis para as crianças. O bolo de aniversário de Davi também foi personalizado com itens do tema escolhido pelos pais. A mesa ainda contou com diversos docinhos e lembrancinhas para os convidados da festa.

Esbanjando fofura, o filho de Luva de Pedreiro usou uma fantasia do personagem Buzz Lightyear durante o 'parabéns'. "Os 365 dias mais lindos da minha vida. O 1º ano do nosso Davi!", escreveu a mãe do bebê na legenda da postagem. Veja a publicação!

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

