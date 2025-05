Médico lista quatro passos para tratar a doença que acometeu Pepe Mujica: 'Fazem toda a diferença'

Pepe Mujica morreu aos 89 anos após lutar contra doença que pode ser fatal

A morte do ex-presidente do Uruguai, José "Pepe" Mujica, aos 89 anos, nesta terça-feira, 13, trouxe à tona os desafios enfrentados por quem convive com o câncer de esôfago. A doença foi diagnosticada no político em 2024 durante exames de rotina.

Conhecido por seu estilo de vida simples e seus discursos inspiradores sobre dignidade e resiliência, Mujica encarou o diagnóstico com coragem, mas a gravidade do quadro foi determinante em seus últimos meses de vida.

A pedido da CARAS Brasil, o oncologista Dr. Wesley Pereira Andrade, elenca os quatro passos fundamentais que todo paciente recém-diagnosticado com câncer de esôfago deve seguir. Para ele, essas atitudes iniciais podem fazer toda a diferença no tratamento e na qualidade de vida.

“Agir rapidamente e com orientação adequada é essencial. Um bom acompanhamento desde o início pode melhorar as chances de controle da doença e ajudar o paciente a manter a força física e emocional”, afirma o médico.

Veja os quatro passos essenciais para quem acaba de receber esse diagnóstico:

1. Procure um especialista em tumores gastrointestinais

O primeiro e mais importante passo é encontrar um oncologista com experiência nesse tipo de câncer.

“O câncer de esôfago exige conhecimento técnico e sensibilidade. Um especialista saberá indicar os exames, tratamentos e acompanhar possíveis complicações com precisão”, explica o Dr. Wesley.

2. Realize exames de estadiamento

Para entender a extensão do tumor, exames como tomografia, endoscopia e PET-CT são fundamentais.

“Esses exames determinam se o câncer está localizado ou se já houve disseminação, o que define toda a estratégia terapêutica”, orienta.

3. Adapte a alimentação com ajuda profissional

O câncer de esôfago pode dificultar a alimentação. Por isso, contar com o apoio de um nutricionista oncológico é indispensável.

“Manter o peso e a nutrição adequada impacta diretamente na resposta ao tratamento. Às vezes é necessário mudar a consistência dos alimentos ou usar suplementos calóricos”, aponta o especialista.

4. Cuide da saúde emocional com apoio familiar e profissional

O impacto psicológico da doença costuma ser profundo.

“Participar de grupos de apoio, fazer terapia ou simplesmente manter um círculo de apoio familiar pode trazer conforto emocional e esperança. Isso também ajuda o corpo a reagir melhor ao tratamento”, recomenda. O que é o câncer de esôfago?

A doença é mais comum em homens acima dos 60 anos. Segundo o Dr. Wesley, existem dois tipos principais:

Adenocarcinoma : associado principalmente à obesidade e ao refluxo.

Carcinoma espinocelular: mais comum entre pessoas que fumam, consomem álcool ou têm má nutrição.

Quais são os sintomas?

Muitas vezes silencioso no início, o câncer de esôfago costuma se manifestar tardiamente. Os principais sinais incluem:

Dificuldade para engolir (inicialmente sólidos, depois líquidos)

Sensação de alimento preso na garganta ou no peito

Perda de peso sem explicação

Tosse persistente ou rouquidão

Azia constante

Vômito com sangue (em casos avançados)