Morre Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos

Ex-presidente do Uruguai, o político José ‘Pepe' Mujica faleceu aos 89 anos após luta contra o câncer no estômago

O político José ‘Pepe’ Mujica, ex-presidente do Uruguai, morreu nesta terça-feira, 13. Ele tinha 89 anos e estava com câncer terminal no estômago.

A morte dele foi confirmada por Yamandú Orsi, atual presidente do Uruguai, em um comunicado oficial. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento do nosso colega Pepe Mujica. Presidente, ativista, líder e líder. Sentiremos muita falta de você, querido velho. Obrigado por tudo o que você nos deu e pelo seu profundo amor pelo seu povo", informou.

Quem é Pepe Mujica?

José Alberto Mujica Cordano nasceu em Montevidéu em 1935. Ele fez parte da guerrilha Movimento de Libertação Nacional - Tupamaros na década de 1960 e foi ferido em confrontos com as forças policiais. Ele ficou preso por 14 anos durante a ditadura e torturado na prisão.

Mujica reconquistou a liberdade em 1985 e entrou para a política ao ajudar a fundar um partido de esquerda. Ele foi eleito deputado em 1994, senador em 1999 e a presidente em 2010. Depois disso, ele se tornou senador e seguiu no cargo até 2020.

Em seus últimos anos de vida, ele viveu de forma tranquila. Em janeiro de 2025, ele anunciou que o tumor do estômago se espalhou para o fígado e ele não aguentaria novos tratamentos. Com isso, ele iniciou os cuidados paliativos. “Estou morreu. O que peço é que me deixem em paz. Que não me peçam mais entrevistas nem nada. Meu ciclo já terminou. Sinceramente, estou morrendo. E o guerreiro tem direito ao seu descanso”, disse ele.

Entenda a doença do ex-político

O câncer no esôfago acontece quando as células da regiões passam por um aumento descontrolado e pode se espalhar para outros órgãos. De acordo com a Dra. Renata D’Alpino, oncologista especialista em tumores gastrointestinais e neuroendócrinos da Oncoclínicas São Paulo, este tumor pode ter dois tipos. O primeiro é o carcinoma de células escamosas, que é mais comum na região do pescoço e nos dois terços superiores da cavidade torácica. E o segundo tipo é o adenocarcinoma, que começa na glândula e é encontrado no terço inferior do esôfago.

Inclusive, ela contou quais são os sintomas da doença. "Quando os sintomas aparecem, é possível notar dificuldade de deglutição, dando a sensação de que a comida está presa na garganta ou no peito. Isso ocorre devido a obstrução da passagem de líquidos e alimentos; outro sinal é a dor no peito, como se fosse uma pressão ou queimação; e ainda a perda de peso sem causa aparente, que pode chegar até 10% ou mais do peso corporal do paciente", afirmou.

Prevenção e riscos

Alguns hábitos do dia a dia podem aumentar os ricos do câncer de esôfago, como ingerir bebidas quentes demais (em temperatura igual ou superior 65ºC), tabagismo, inalar poeiras de construção civil, vapores de combustíveis, entre outros, consumir bebidas alcóolicas, exposição a ambientes com radiação ionizantes (raio X e Gama) e obesidade.

No entanto, também existe a prevenção. "Felizmente, o câncer de esôfago pode ser prevenido, mas é importante que a população em geral deixe alguns hábitos de lado. Manter uma dieta equilibrada, não fumar, praticar atividades físicas regularmente e não ingerir bebidas alcóolicas ou quentes demais, como chás, chimarrão, entre outros, são alternativas para contornar o problema. Vale lembrar ainda que a vacinação contra o HPV é fundamental para evitar que a doença seja causada pelo vírus. Além do câncer de esôfago, ela também pode auxiliar na prevenção do câncer do colo do útero, ânus, boca, etc", afirmou a médica.