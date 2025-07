Médico faz alerta sobre piora em estado de saúde de Bruce Willis: 'Nenhum tratamento específico'

Nesta semana, foi noticiado que Bruce Willis está enfrentando um estágio avançado da demência frontotemporal e não consegue mais falar, ler ou andar

Nesta semana, novas informações sobre o estado de saúde de Bruce Willis (70) vieram à tona nas redes sociais. O site The Express Tribune divulgou que o ator está enfrentando um estágio avançado da demência frontotemporal e não consegue mais falar, ler ou andar. A condição do ator teria se agravado nos últimos anos, provocando uma série de sequelas, como dificuldades motoras.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a demência frontotemporal compreende uma série de variantes. Neste caso, a afasia primária progressiva é uma das formas do diagnóstico do artista.

"Ocasionando uma degeneração cerebral principalmente nas áreas responsáveis pela linguagem, dificultando progressivamente a formação das palavras, lentificação e dificuldade para articular as palavras e formar frases, afetando também a compreensão da linguagem e o significado das palavras", diz.

O neurologista reforça que há diversas formas de intervenção para controlar as manifestações no corpo, mas ainda não há cura para o diagnóstico de demência frontotemporal. "Os tratamentos visam apenas tentar amenizar os sintomas e alterações do comportamento, não tendo nenhum tratamento específico e não há cura", destaca.

"Podem haver uma série de alterações que podem ocorrer, como as cognitivas, com a perda da capacidade de comunicação, desorganização do pensamento, promovendo a perda da autonomia. Podem haver também alterações de comportamento, como desinibição, comportamentos inadequados, apatia, perda de empatia e comportamentos compulsivos", acrescenta.

À CARAS Brasil, o especialista ainda reforça que pessoas com esse diagnóstico também podem apresentar alterações motoras, como no caso do ator. "Com alterações da marcha, rigidez, fraqueza, tremores e lentidão dos movimentos, dificuldade de deglutição, podendo levar à aspiração com risco de pneumonia", finaliza.

