Médico alerta sobre consequências de diagnóstico sem cura de Bruce Willis: 'Perder a memória'

No dia 3 de julho, Emma Heming (47), esposa de Bruce Willis (70), fez uma publicação em suas redes sociais que chamou a atenção dos internautas. Em seu perfil do Instagram, a companheira do artista falou sobre o diagnóstico de demência frontotemporal do ator e deu a entender que ele não conseguia mais falar.

Em uma publicação, Emma Heming compartilhou duas pessoas que estão pedalando pelos Estados Unidos para incentivar a mudança no tratamento da doença e imaginou o que Bruce Willis diria sobre a campanha: "Eu imagino o que Bruce teria dito: 'Espero que lembrem de se manter hidratados'. Eu apoio. Mantenham-se fortes e seguros! Estou muito orgulhosa de vocês".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que a afasia primária progressiva é uma das formas da demência frontotemporal. "Ocasionando uma degeneração cerebral principalmente nas áreas responsáveis pela linguagem, dificultando progressivamente a formação das palavras, lentificação e dificuldade para articular as palavras e formar frases, afetando também a compreensão da linguagem e o significado das palavras", diz.

O neurologista destaca que, juntamente com os sintomas referentes à fala e à linguagem, também podem ocorrer progressivamente alterações da personalidade. "Com apatia, desinibição, impulsividade, perda da empatia e comportamentos sociais inadequados, declínio progressivo da memória e funcional comprometendo a capacidade de trabalhar e realizar tarefas simples e manter relações", aponta.

"Geralmente, ocorrendo em fases mais avançadas dessa demência, o paciente pode perder a memória autobiográfica, reconhecimento de rostos e contextos, além de perder noções temporais e espaciais", finaliza sobre o caso do ator.

RECUPERAÇÃO

"Essa demência apresenta 3 variantes principais, sendo a comportamental a mais comum, podendo ocasionar apatia, desinteresse, impulsividade, comportamentos inadequados como piadas fora de hora, desinibição sexual, entre outras, alterações alimentares e perda de cuidados de higiene pessoal. A segunda é a afasia primária progressiva com sintomas predominantemente de linguagem, com dificuldade para falar, nomear objetos, construir frases com perda de fluência verbal", destaca.

"E a terceira com comprometimento predominantemente motor, com sintomas parecidos com o Parkinson às vezes se sobrepondo a outras doenças como Esclerose Amiotrófica, Paralisia Supranuclear Progressiva e Degeneração Corticobasal, que são doenças degenerativas com alterações motoras", acrescenta. Continue lendo aqui!

