Médico faz alerta sobre cirurgias plásticas logo após o parto: 'Não é recomendado'

O aumento da procura por cirurgias plásticas no pós-parto tornou-se uma preocupação ainda maior entre os especialistas da área
Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que, após uma gestação, para qualquer cirurgia plástica corporal, o recomendado é aguardar pelo menos 6 meses após o parto. "Mesmo quando a paciente já tenha recuperado o peso de antes da gestação nas cirurgias de contorno corporal ou já não esteja mais amamentando, nos casos de cirurgia da mama", destaca.
"O corpo da mulher sofre várias alterações hormonais e metabólicas durante a gestação, que só normalizam no período entre 6 meses e 1 ano após a gestação. Devido a isso, não é recomendado nenhum tipo de cirurgia nos primeiros 6 meses", acrescenta.
Apesar disso, o cirurgião plástico ressalta que existem casos em que as intervenções são realizadas entre esse período, mas que deve ser avaliado por cada especialista: "No período entre 6 meses a 1 ano, o caso deve ser bem avaliado pelo cirurgião que se propõe a fazer a cirurgia para ver se a paciente já se encontra em condições de realizar o procedimento cirúrgico desejado".
Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que a LP HD, também conhecida como lipoaspiração de alta definição, é focada em esculpir o corpo e evidenciar músculos. "Ela tem o objetivo de criar contornos atléticos, usando luz e sombra para destacar a musculatura", destaca.
"É realizada com o uso de cânulas finas, vibração ou ultrassom para remover gordura com precisão. Diferença da lipo tradicional: Em vez de deixar tudo liso, modela e marca regiões específicas", acrescenta. O cirurgião plástico ainda ressalta que o público ideal são pessoas próximas do peso ideal e com elasticidade de pele.
O pós-operatório da lipoaspiração de alta definição ainda exige uma série de precauções. "Uso de cinta, drenagem linfática e hábitos saudáveis para manter o resultado", destaca alguns dos cuidados essenciais que devem ser seguidos após os procedimentos. Continue lendo aqui!
Ver esta publicação no Instagram
Leia também: Antes e depois: 5 famosos que fizeram cirurgia plástica e mudaram drasticamente
Dr. Rodrigo Mangaravite (68271/ 52.61921-5) é cirurgião plástico (RQE 61233) e professor formado pela Faculdade Souza Marques. Além disso, é Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Membro ativo da International Society Of Aesthetic Plastic Surgery, Membro titular da Federação Ibero latino-americana de Cirurgia Plástica e membro do corpo clínico dos mais importantes e conceituados hospitais do Brasil e América Latina, como Sírio Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein, entre outros. @drrodrigomangaravite
EXIGE ATENÇÃO!
Médico alerta após diagnóstico de Fernanda Rodrigues: 'Costuma crescer de forma lenta'
|Michel Teló revela detalhes de sua preparação para ser mentor no Estrela da Casa
|Ele cresceu! Tom Brady celebra os 18 anos do filho mais velho com fotos inéditas
|Ofertas do dia: Apple Watch com super descontos de até 38%
|Lucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
|Adriane Galisteu diz quem foi o melhor participante de 'A Fazenda': 'Era real'
|De barriga de fora, Viih Tube exibe cinturinha ao colocar jeans
|Gustavo Mioto esclarece atitude envolvendo Ana Castela: 'Assunto encerrado'
|Filho caçula de Faustão fala pela primeira vez sobre suposto affair
|Rodrigo Santoro completa 50 anos; ator conquistou carreira no cinema internacional
|Médico alerta sobre carcinoma de Fernanda Rodrigues: 'Frequente no Brasil'