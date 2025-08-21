Médico faz alerta sobre cirurgias plásticas logo após o parto: 'Não é recomendado'

O aumento da procura por cirurgias plásticas no pós-parto tornou-se uma preocupação ainda maior entre os especialistas da área

Nos últimos meses, o aumento na procura por cirurgias plásticas realizadas logo após o parto tem chamado a atenção e despertado preocupação entre especialistas. O desejo de muitas mulheres de retomar a autoestima e recuperar rapidamente a forma física após a gestação levanta debates importantes sobre saúde, bem-estar e os riscos envolvidos em procedimentos cirúrgicos tão próximos ao nascimento do bebê.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que, após uma gestação, para qualquer cirurgia plástica corporal, o recomendado é aguardar pelo menos 6 meses após o parto. "Mesmo quando a paciente já tenha recuperado o peso de antes da gestação nas cirurgias de contorno corporal ou já não esteja mais amamentando, nos casos de cirurgia da mama", destaca.

"O corpo da mulher sofre várias alterações hormonais e metabólicas durante a gestação, que só normalizam no período entre 6 meses e 1 ano após a gestação. Devido a isso, não é recomendado nenhum tipo de cirurgia nos primeiros 6 meses", acrescenta.

Apesar disso, o cirurgião plástico ressalta que existem casos em que as intervenções são realizadas entre esse período, mas que deve ser avaliado por cada especialista: "No período entre 6 meses a 1 ano, o caso deve ser bem avaliado pelo cirurgião que se propõe a fazer a cirurgia para ver se a paciente já se encontra em condições de realizar o procedimento cirúrgico desejado".

INTERVENÇÃO ESTÉTICA DE LORENA MARIA

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que a LP HD, também conhecida como lipoaspiração de alta definição, é focada em esculpir o corpo e evidenciar músculos. "Ela tem o objetivo de criar contornos atléticos, usando luz e sombra para destacar a musculatura", destaca.

"É realizada com o uso de cânulas finas, vibração ou ultrassom para remover gordura com precisão. Diferença da lipo tradicional: Em vez de deixar tudo liso, modela e marca regiões específicas", acrescenta. O cirurgião plástico ainda ressalta que o público ideal são pessoas próximas do peso ideal e com elasticidade de pele. O pós-operatório da lipoaspiração de alta definição ainda exige uma série de precauções. "Uso de cinta, drenagem linfática e hábitos saudáveis para manter o resultado", destaca alguns dos cuidados essenciais que devem ser seguidos após os procedimentos. Continue lendo aqui!

