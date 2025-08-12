CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'
Bem-estar e Saúde / LIPO HD

Médico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'

Na última semana, Lorena Maria confirmou que se submeteu a uma mastopexia com troca de prótese e uma lipoaspiração de alta definição

Dr. Rodrigo Mangaravite e Júlia Wasko
por Dr. Rodrigo Mangaravite e Júlia Wasko

Publicado em 12/08/2025, às 14h35

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
O médico explicou mais detalhes da função do procedimento estético realizado por Lorena Maria - Reprodução/Instagram
O médico explicou mais detalhes da função do procedimento estético realizado por Lorena Maria - Reprodução/Instagram

Seis meses após o nascimento de Rás, seu primeiro filho e fruto de seu ex-relacionamento com MC Daniel (26), Lorena Maria (26) confirmou que se submeteu a uma intervenção estética. Na última semana, a empresária passou por uma mastopexia com troca de prótese e uma lipoaspiração de alta definição, investindo cerca de R$ 160 mil nos procedimentos.

Em entrevista à CARAS BrasilDr. Rodrigo Mangaravite explica que a LP HD, também conhecida como lipoaspiração de alta definição, é focada em esculpir o corpo e evidenciar músculos. "Ela tem o objetivo de criar contornos atléticos, usando luz e sombra para destacar a musculatura", destaca.

"É realizada com o uso de cânulas finas, vibração ou ultrassom para remover gordura com precisão. Diferença da lipo tradicional: Em vez de deixar tudo liso, modela e marca regiões específicas", acrescenta. O cirurgião plástico ainda ressalta que o público ideal são pessoas próximas do peso ideal e com elasticidade de pele.

O pós-operatório da lipoaspiração de alta definição ainda exige uma série de precauções. "Uso de cinta, drenagem linfática e hábitos saudáveis para manter o resultado", destaca alguns dos cuidados essenciais que devem ser seguidos após os procedimentos.

"O resultado é um corpo mais definido e com aparência 'fit', desde que bem indicado e executado. Mas é sempre bom alertar que o procedimento não é para emagrecimento, a melhor indicação é para contorno corporal e definição da musculatura", finaliza sobre o caso da empresária.

RISCOS

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo ele, são necessários alguns cuidados com as pacientes que realizam procedimentos após gestação recente.

"Existem riscos como em qualquer procedimento cirúrgico. No entanto, quando bem indicada, com avaliação médica criteriosa e respeitando o tempo de recuperação do corpo, o risco de complicações sérias é muito baixo", declara. Continue lendo aqui!

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LORENA MARIA

Leia também: Farsa? Amigo de Lorena Maria faz nova revelação sobre MC Daniel

Dr. Rodrigo Mangaravite e Júlia Wasko

Dr. Rodrigo Mangaravite (68271/ 52.61921-5)  é cirurgião plástico (RQE 61233) e professor formado pela Faculdade Souza Marques. Além disso, é Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Membro ativo da International Society Of Aesthetic Plastic Surgery, Membro titular da Federação Ibero latino-americana de Cirurgia Plástica e membro do corpo clínico dos mais importantes e conceituados hospitais do Brasil e América Latina, como Sírio Libanês e Hospital Israelita Albert Einstein, entre outros. @drrodrigomangaravite

Lorena Maria

Leia também

CORAÇÃO

Arnold Schwarzenegger colocou aparelho no coração - Reprodução/Instagram

Médica explica procedimento que astro de Hollywood realizou: 'Ritmo cardíaco'

Data importante

12 de agosto é Dia do Endocrinologista Pediátrico - Reprodução/Instagram

Dia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto

Tratamento

Jair Bolsonaro - Foto: Reprodução/Instagram

Jair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem

Entrevista!

Filho de Nadja Haddad contraiu roséola - Foto: Reprodução / Instagram / @deborahrusewphoto

Médica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'

MITO OU VERDADE?

Calvin Harris anuncia nascimento do primeiro filho com post polêmico no Instagram - Foto: Reprodução/Instagram

DJ Calvin Harris transforma placenta em capsúla e especialista comenta: 'Riscos'

Entenda!

Lore Improta e Léo Santana - Reprodução/Instagram

Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'

Últimas notícias

12 de agosto é Dia do Endocrinologista PediátricoDia do Endócrino Pediatra: Médico explica como diagnóstico precoce mudou vida de Messi e José Loreto
O médico explicou mais detalhes da função do procedimento estético realizado por Lorena MariaMédico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'
Tarcísio Meira faleceu devido complicações da COVID-19Quatro anos sem Tarcísio Meira: 5 filmes que o ator já atuou
Famosos na gravação do audiovisual de Ivete SangaloVeja os looks dos famosos para a gravação do audiovisual Ivete Clareou
Jair BolsonaroJair Bolsonaro relata nova crise e pede para deixar prisão domiciliar; saiba o que ele tem
TirullipaTirullipa assume erro após traição ser exposta: ‘Pedi perdão’
Filho de Nadja Haddad contraiu roséolaMédica explica doença viral contraída pelo filho de Nadja Haddad: 'Comum'
Zulma (Heloisa Périssé) e Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela faz descoberta e ameaça os planos de Zulma
César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de FátimaVale Tudo: César reage com desprezo ao saber que é pai do bebê de Fátima
Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid com a filha, AntonellaApós o parto, filha de Tom Cavalcante exibe decoração e lembrancinhas de maternidade
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade