Médico faz alerta sobre intervenção cirúrgica de Lorena Maria: 'Não é para emagrecimento'

Na última semana, Lorena Maria confirmou que se submeteu a uma mastopexia com troca de prótese e uma lipoaspiração de alta definição

Seis meses após o nascimento de Rás, seu primeiro filho e fruto de seu ex-relacionamento com MC Daniel (26), Lorena Maria (26) confirmou que se submeteu a uma intervenção estética. Na última semana, a empresária passou por uma mastopexia com troca de prótese e uma lipoaspiração de alta definição, investindo cerca de R$ 160 mil nos procedimentos.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que a LP HD, também conhecida como lipoaspiração de alta definição, é focada em esculpir o corpo e evidenciar músculos. "Ela tem o objetivo de criar contornos atléticos, usando luz e sombra para destacar a musculatura", destaca.

"É realizada com o uso de cânulas finas, vibração ou ultrassom para remover gordura com precisão. Diferença da lipo tradicional: Em vez de deixar tudo liso, modela e marca regiões específicas", acrescenta. O cirurgião plástico ainda ressalta que o público ideal são pessoas próximas do peso ideal e com elasticidade de pele.

O pós-operatório da lipoaspiração de alta definição ainda exige uma série de precauções. "Uso de cinta, drenagem linfática e hábitos saudáveis para manter o resultado", destaca alguns dos cuidados essenciais que devem ser seguidos após os procedimentos.

"O resultado é um corpo mais definido e com aparência 'fit', desde que bem indicado e executado. Mas é sempre bom alertar que o procedimento não é para emagrecimento, a melhor indicação é para contorno corporal e definição da musculatura", finaliza sobre o caso da empresária.

RISCOS

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo ele, são necessários alguns cuidados com as pacientes que realizam procedimentos após gestação recente.

"Existem riscos como em qualquer procedimento cirúrgico. No entanto, quando bem indicada, com avaliação médica criteriosa e respeitando o tempo de recuperação do corpo, o risco de complicações sérias é muito baixo", declara. Continue lendo aqui!

