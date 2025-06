Médico explica tratamento para doença cerebral de Billy Joel: 'É fundamental'

Cantor e pianista, Billy Joel convive com a hidrocefalia de pressão normal; à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica o tratamento da doença

Ícone da música norte-americana, Billy Joel (76) anunciou, no início de maio, o diagnóstico de hidrocefalia de pressão normal. À época, o cantor e pianista precisou cancelar sua agenda de shows para se dedicar ao tratamento da doença cerebral, que é essencial para ter qualidade de vida e conviver com o quadro.

Para entender melhor como funciona o tratamento para a condição neurológica que atinge Billy Joel , a CARAS Brasil entrevistou o médico neurologista Saulo Nader. O especialista diz que, em geral, as medidas são eficazes e envolvem poucos riscos.

"O tratamento mais eficaz é a colocação de uma válvula que chamamos de derivação (uma válvula dentro do cérebro que drena e leva por uma maneirinha esse excesso de líquido para a cavidade abdominal, mantendo assim a quantidade do liquido do cérebro estável e na quantidade normal."

"É um procedimento neurocirúrgico, usualmente com poucos riscos e com bons resultados, principalmente quando feito precocemente", completa o médico, reforçando a importância do diagnóstico precoce para a condição.

Nader também aponta que o acompanhamento médico é de extrema importância para a etapa. "O acompanhamento com neurologistas é fundamental no processo de recuperação, pois alguns remédios podem ser usados também para auxílio no tratamento dos sintomas, além de fisioterapia e reabilitação neuropsicológica para cognição."

O que é a hidrocefalia de pressão normal?

O especialista diz que o quadro acontece especialmente em pessoas idosas, e, apesar de o nome sugerir um aumento da pressão no cérebro, neste tipo, o órgão vital acumula um líquido chamado cefalorraquidiano em seus ventrículos. "Mas a pressão medida está dentro dos padrões normais."

O especialista ressalta que as causas podem ser variadas, podendo ocorrer até sem motivo identificado, por exemplo. "Também pode surgir após eventos como traumas cranianos, hemorragias ou infecções no sistema nervoso central."

Quanto aos sintomas, Nader explica que existem três sinais principais. Eles devem ser observados para entender melhor o diagnóstico, e evitar a descoberta tardia da condição e, por consequência, a demora para iniciar o tratamento. Confira a seguir:

Dificuldade para andar (desequilíbrio, com uma marcha instável, em passos curtos);

Perda de memória e esquecimentos (quadro cognitivo que pode até mesmo lembrar a Doença de Alzheimer);

Perda de urina na roupa ao acaso (incontinência).

QUEM É BILLY JOEL?

William Joseph Martin Joel, conhecido mundialmente como Billy Joel, é um cantor, compositor e pianista norte-americano. Sua primeira música de sucesso foi lançada em 1973, intitulada Piano Man. Segundo informações da associação RIAA, ele é o sexto artista que mais vendeu nos Estados Unidos, com a marca de 78,5 milhões de discos.

