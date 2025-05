Billy Joel é diagnosticado com doença no cérebro; entenda

O cantor e pianista norte-americano Billy Joel, de 76 anos, precisou cancelar a agenda de shows após ser diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal

O cantor e pianista norte-americano Billy Joel, de 76 anos, foi diagnosticado com hidrocefalia de pressão normal, condição que afeta o cérebro . Com dificuldades para enxergar, ouvir e se equilibrar, o artista precisou cancelar toda a sua agenda de shows. Ele emitiu um comunicado em suas redes sociais.

“Essa condição foi agravada por apresentações recentes, levando a problemas de audição, visão e equilíbrio. Sob as instruções do seu médico, Billy está passando por fisioterapia específica e foi aconselhado a se abster de apresentações durante este período de recuperação. Billy é grato pelo excelente atendimento que está recebendo e está totalmente comprometido em priorizar sua saúde.”

O último show de Joel aconteceu em 22 de fevereiro em Uncasville, Connecticut, nos Estados Unidos. Um mês depois, ele declarou que tiraria quatro meses de folga da estrada por causa de uma "condição" que exigia cirurgia e fisioterapia.

Não há previsão do retorno dele aos palcos e seus shows até julho de 2026 foram cancelados.

O que é a hidrocefalia de pressão normal?

A hidrocefalia de pressão normal (HPN) é uma síndrome neurológica que acomete principalmente os idosos.

De acordo com o site do Dr. Drauzio Varella, a principal causa do distúrbio é o acúmulo crônico do liquor nas cavidades naturais e intercomunicantes dos ventrículos encefálicos, que dilatam e comprimem os tecidos nervosos ao redor.

Entre as causas da síndrome, estão as congênitas (má formação da coluna vertebral ou do SNC e prematuridade, por exemplo) e as adquiridas (lesões traumáticas ou tumores no cérebro, infecções como meningite bacteriana, caxumba, sangramentos cerebrais, AVC.

