Médico explica recuperação de Miguel Falabella após cirurgia: 'Grandes esforços'

Miguel Falabella passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco na última sexta-feira (2) e segue em recuperação até o momento

Na última sexta-feira (2), Miguel Falabella (68) passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco. Pouco depois, o ator recebeu alta hospitalar para continuar sua recuperação em casa. Em suas redes sociais, o artista ainda confirmou que estava caminhando e realizando sessões de fisioterapia para ajudar ainda mais no pós-cirúrgico.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre os cuidados que Miguel Falabella deve seguir para se recuperar completamente do procedimento. "Após uma cirurgia de hérnia de disco, a recuperação é feita de forma gradual e em etapas. O acompanhamento com um fisioterapeuta é fundamental nesse período", destaca.

"Nas primeiras duas ou três semanas, é feito repouso e o controle da dor com analgésicos. Importante destacar que esse repouso não é absoluto. O paciente não deve ficar de cama ou sentado por longos períodos. Ele tem que ser estimulado a andar, o que será benéfico para sua recuperação. Andar vai estimular a circulação, prevenir rigidez e perda excessiva de massa muscular. São limitados exercícios intensos, com impacto e grandes esforços, como levantar peso", acrescenta.

Após cerca de três semanas, o paciente deve realizar exercícios de fortalecimento e alongamento e exercícios posturais, sempre com orientação do médico e do fisioterapeuta: "Ele é estimulado a retomar gradualmente as atividades do dia a dia, ainda evitando grandes esforços. Após seis semanas, se iniciam exercícios de fortalecimento e posturais mais intensos, com ganho de força e melhora da postura. Vão sendo liberadas gradualmente atividades com mais impacto e esforços".

"Em geral, a liberação total de atividades ocorre após três meses. O retorno ao trabalho pode ocorrer entre seis semanas a três meses, dependendo do tipo de trabalho e da recuperação do paciente. Após o período de recuperação, o paciente é estimulado a manter fortalecimento e alongamento regularmente, que podem ser feitos em academia, para proteger a coluna e prevenir novos episódios, além de diversos outros benefícios não relacionados ao tratamento da hérnia", conclui.

Nas redes sociais, internautas demonstraram preocupação com o diagnóstico de Miguel Falabella, principalmente pela idade. Apesar disso, o ator tem se mostrado ativo ao compartilhar parte de sua recuperação com os seguidores. "Os pacientes idosos naturalmente têm menor massa muscular, de forma que o período de recuperação deles pode ser mais prolongado", finaliza o ortopedista.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por miguelfalabellareal (@miguelfalabellareal)

Leia também: Médico explica riscos de diagnóstico de Miguel Falabella: 'Sensação de choque'