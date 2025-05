Médico explica riscos de diagnóstico de Miguel Falabella: 'Sensação de choque'

Em suas redes sociais, Miguel Falabella confirmou que ficará de fora de uma peça por tempo indeterminado após ser diagnosticado com hérnia de disco

Na última quinta-feira (1°), Miguel Falabella (68) surpreendeu os fãs ao confirmar que permaneceria de fora da peça Uma Coisa Engraçada Aconteceu a Caminho do Fórum. O ator, que está em cartaz em São Paulo com a produção, será substituído por Edgar Bustamante por tempo indeterminado após ser diagnosticado com uma hérnia de disco. Em suas redes sociais, o artista confessou que não conseguiu andar em função das fortes dores.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano fala sobre o estado de saúde de Miguel Falabella, além de alertar os riscos do diagnóstico. "A hérnia de disco é um processo degenerativo dos discos intervertebrais. Os discos intervertebrais são estruturas que ficam entre os corpos das vértebras ao longo de toda coluna. Eles têm função de amortecimento e de permitir movimento entre as vértebras. Quando eles sofrem um processo degenerativo, natural com a idade, acontecem as hérnias, que nada mais são que abaulamentos do disco que podem comprimir estruturas próximas", explica.

"Quando a hérnia comprime a medula ou um dos nervos que saem dela, ocorrem sintomas de dor que podem irradiar das costas para os membros. No caso da hérnia lombar, a mais comum, além da dor lombar, temos dor irradiada para os membros inferiores, geralmente com sensação de choque ou pontada, podendo haver também redução da sensibilidade e alteração de reflexos", acrescentar.

Além disso, o ortopedista aponta que, por ser um processo degenerativo, é mais comum em pacientes mais velhos, como o caso do ator. Apesar disso, não é exclusivo dessas faixas etárias e pode acontecer, muitas vezes, em pacientes jovens. O primeiro episódio de dor em geral acontece entre os 30 e 50 anos.

"O tratamento, exceto em algumas condições, pouco comuns, de urgência, é conservador. O tratamento conservador inclui diversas coisas: uso de anti-inflamatórios nos primeiros dias, analgésicos, fisioterapia, perda de peso, reeducação postural e mudança de alguns hábitos de vida. O tratamento cirúrgico é reservado para algumas situações de urgência e para a falha do tratamento conservador (geralmente tenta-se o tratamento conservador de 3 a 6 meses antes de pensar em cirurgia)", aponta.

