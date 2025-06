Médico explica processo de emagrecimento de Fabiana Karla: 'Muitos negligenciam'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona analisa o processo de emagrecimento de Fabiana Karla e sua abordagem responsável

A atriz e humorista Fabiana Karla (49) decidiu cuidar da saúde física e emocional em um processo que ela mesma definiu como transformador. Conhecida por papéis marcantes no humor brasileiro do início dos anos 2000, a artista se destacou como símbolo de autenticidade e representatividade fora dos padrões estéticos tradicionais.

Agora, prestes a completar 50 anos, ela optou por um novo estilo de vida, que resultou na perda de 10kg em apenas um mês, sem intervenções cirúrgicas ou métodos radicais.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Adalho Fregona, especialista em emagrecimento e pós-graduado em obesidade, afirma que o caminho escolhido por Fabiana Karla é um exemplo de abordagem responsável e sustentável.

“Mudanças baseadas no autoconhecimento, com respaldo profissional e respeito ao próprio corpo, são as que realmente geram resultados duradouros", afirma o especialista.

Com o acompanhamento de profissionais, testes genéticos e suplementação, Fabiana seguiu uma alimentação personalizada, focada em respeitar as necessidades do seu corpo e trajetória. “Está sendo um processo que potencializa o que há de melhor em mim”, declarou ela à imprensa.

Segundo a Harvard Health, a redução de 5% a 10% do peso corporal já é suficiente para diminuir significativamente o risco de doenças como diabetes tipo 2, apneia do sono e problemas cardíacos.

Para Adalho, o caso de Fabiana chama atenção justamente pelo foco na saúde e no bem-estar, e não apenas na estética.

A decisão da atriz vai na contramão de práticas como dietas restritivas ou o uso indiscriminado de medicamentos. “Ela buscou um método natural, sem agressões ao corpo ou à saúde mental, algo que muitos ainda negligenciam em busca de resultados rápidos”, afirma.

O processo de emagrecimento também teve um significado simbólico. Ao longo da carreira, a atriz foi frequentemente associada ao estereótipo da “gorda engraçada”, um rótulo que ela nunca permitiu que definisse sua identidade. “A atual mudança reforça uma nova fase, pautada em mobilidade, autoestima e longevidade”, finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Karla (@fabianakarlareal)

Leia também: Fabiana Karla recebe diagnóstico de transtorno e revela: 'Sofri a vida inteira'