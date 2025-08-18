CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Médico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues compartilhou o retorno do câncer de pele e alertou sobre a importância de observar o próprio corpo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 19h04

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Fernanda Rodrigues
Fernanda Rodrigues - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues, de 45 anos, usou suas redes sociais nesta semana para revelar que o carcinoma, que havia sido retirado no ano passado, voltou a aparecer. A atriz contou que percebeu a mancha em seu corpo por estar atenta às mudanças e procurou sua dermatologista, que confirmou o diagnóstico de câncer de pele. Agora, Fernanda passará por uma nova cirurgia para remoção da lesão.

Apesar do susto, a atriz tranquilizou os fãs: “Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo, estou ótima, está tudo bem”, disse em vídeo. 

Entenda o câncer de pele

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais comum no Brasil, representando cerca de 33% de todos os diagnósticos oncológicos, com mais de 220 mil novos casos por ano. A maior parte é do tipo não melanoma (85%), geralmente menos agressiva, e 15% é do tipo melanoma, considerado mais letal.

O oncologista Rodrigo Perez Pereira explica que a principal causa da doença é a exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV), mas que ela pode ser prevenida com medidas simples, como o uso diário de protetor solar e hábitos de proteção solar.

“O câncer de pele é muito comum em um país tropical como o nosso, mas ainda há falta de conscientização. Medidas preventivas básicas podem salvar vidas e precisam ser reforçadas constantemente”, alerta Pereira.

Tipos de câncer de pele

O câncer de pele não-melanoma se divide em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular.

  • Carcinoma basocelular: é o mais frequente, com crescimento lento. Aparece geralmente como uma lesão nodular rosa, de aspecto peroláceo, nas áreas expostas do corpo, como rosto, pescoço e couro cabeludo.
  • Carcinoma espinocelular: mais comum em homens, forma nódulos que crescem rapidamente, com ulceração difícil de cicatrizar.

Já o melanoma, embora menos frequente, é o mais agressivo e costuma surgir com pintas escuras que mudam ao longo do tempo, exigindo atenção imediata.

Diagnóstico precoce: a chave para a cura

O oncologista reforça que identificar a doença cedo aumenta consideravelmente as chances de cura, que podem ultrapassar 90% em casos detectados nos estágios iniciais. Pessoas de pele clara, trabalhadores rurais, pescadores e quem tem exposição solar intensa estão mais vulneráveis, mas qualquer pessoa pode ser atingida.

A regra do ABCDE ajuda a identificar sinais suspeitos:

  • Assimetria: metade da lesão diferente da outra
  • Bordas: contornos irregulares ou mal definidos
  • Cor: várias tonalidades, como preto, marrom, vermelho ou azul
  • Diâmetro: maior que 6 mm
  • Evolução: alterações no tempo de tamanho, forma ou cor

Desinformação e cuidados com o sol

O aumento do uso das redes sociais trouxe riscos, como tendências perigosas e fake news sobre protetor solar. Algumas práticas, como aplicar o produto apenas em certas áreas do rosto, podem deixar partes desprotegidas, aumentando o risco de câncer de pele.

“Não há atalhos seguros quando o assunto é proteção solar. O protetor salva vidas e não há evidência científica de que ele cause câncer”, reforça Pereira.

Cuidados essenciais para prevenção

Para proteger a pele, os especialistas indicam:

  • Usar protetor solar diariamente com FPS 30 ou superior
  • Reaplicar a cada duas horas ou após contato com água
  • Evitar o sol entre 10h e 16h
  • Usar chapéus, óculos e roupas de manga longa com proteção UV
  • Consultar dermatologista regularmente, especialmente se houver histórico familiar

Fernanda Rodrigues, com seu relato, reforça a importância da atenção ao próprio corpo, prevenção e acompanhamento médico contínuo, mostrando que mesmo o câncer de pele, quando identificado cedo, pode ser tratado com segurança.

Leia também: Fernanda Rodrigues compartilha um desabafo sobre sua saúde

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Fernanda Rodrigues
Fernanda Rodrigues Fernanda Rodrigues  

Leia também

O QUE ELA TEVE?

Camila Pitanga teve pneumonia assintomática em março de 2024 - Foto: Daniel Pinheiro/BrazilNews

Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'

ENTENDA

No ano de 2020, Samara Felippo teve pielonefrite e hoje está totalmente recuperada - Foto: Patrícia Devoraes/ Brazil News

Médico sobre diagnóstico enfrentado por Samara Felippo: 'Tem que ser tratado rápido'

Recuperação

Maíra Cardi - Foto: Reprodução / Instagram

Maíra Cardi revela reação em seu corpo após ver a filha doente

ENTENDA

Patrícia Poeta desabafou sobre o diagnóstico de endometriose em 2022 - Foto: Reprodução/Instagram @patriciapoeta

Médica alerta para atrasos em diagnósticos como de Patrícia Poeta: '7 a 10 anos'

LUTO

A especialista explicou mais detalhes da retomada de shows de Gilberto Gil em meio ao luto - Reprodução/Instagram

Especialista alerta sobre volta aos palcos de Gilberto Gil após morte de Preta Gil: 'Espaço de cura'

Desabafo

Geovanna Tominaga - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-TV Globinho, Geovanna Tominaga revela reação após diagnóstico: 'Me assustei'

Últimas notícias

Camila Pitanga teve pneumonia assintomática em março de 2024Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
NoneOferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
Fernanda RodriguesMédico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações
Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filhaGraciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filha, Clara
Lauana PradoLauana Prado chora ao relatar incidente em avião: ‘Entrei em estado de choque’
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Ary Mirelle e João GomesAry Mirelle, mulher de João Gomes, exibe o barrigão e brinca: '300 dias grávida'
Emma StoneEmma Stone revela maior arrependimento no tapete vermelho. Veja a foto
Sheron Menezzes lamenta a morte do irmãoSheron Menezzes lamenta a morte do irmão: 'Um pedaço de mim foi arrancado'
Candinho (Sergio Guizé) e Celso (Rainer Cadete)Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade