Médico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações

A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues compartilhou o retorno do câncer de pele e alertou sobre a importância de observar o próprio corpo
A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues, de 45 anos, usou suas redes sociais nesta semana para revelar que o carcinoma, que havia sido retirado no ano passado, voltou a aparecer. A atriz contou que percebeu a mancha em seu corpo por estar atenta às mudanças e procurou sua dermatologista, que confirmou o diagnóstico de câncer de pele. Agora, Fernanda passará por uma nova cirurgia para remoção da lesão.
Apesar do susto, a atriz tranquilizou os fãs: “Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo, estou ótima, está tudo bem”, disse em vídeo.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele é o mais comum no Brasil, representando cerca de 33% de todos os diagnósticos oncológicos, com mais de 220 mil novos casos por ano. A maior parte é do tipo não melanoma (85%), geralmente menos agressiva, e 15% é do tipo melanoma, considerado mais letal.
O oncologista Rodrigo Perez Pereira explica que a principal causa da doença é a exposição excessiva aos raios ultravioleta (UV), mas que ela pode ser prevenida com medidas simples, como o uso diário de protetor solar e hábitos de proteção solar.
“O câncer de pele é muito comum em um país tropical como o nosso, mas ainda há falta de conscientização. Medidas preventivas básicas podem salvar vidas e precisam ser reforçadas constantemente”, alerta Pereira.
O câncer de pele não-melanoma se divide em carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular.
Já o melanoma, embora menos frequente, é o mais agressivo e costuma surgir com pintas escuras que mudam ao longo do tempo, exigindo atenção imediata.
O oncologista reforça que identificar a doença cedo aumenta consideravelmente as chances de cura, que podem ultrapassar 90% em casos detectados nos estágios iniciais. Pessoas de pele clara, trabalhadores rurais, pescadores e quem tem exposição solar intensa estão mais vulneráveis, mas qualquer pessoa pode ser atingida.
A regra do ABCDE ajuda a identificar sinais suspeitos:
O aumento do uso das redes sociais trouxe riscos, como tendências perigosas e fake news sobre protetor solar. Algumas práticas, como aplicar o produto apenas em certas áreas do rosto, podem deixar partes desprotegidas, aumentando o risco de câncer de pele.
“Não há atalhos seguros quando o assunto é proteção solar. O protetor salva vidas e não há evidência científica de que ele cause câncer”, reforça Pereira.
Cuidados essenciais para prevenção
Para proteger a pele, os especialistas indicam:
Fernanda Rodrigues, com seu relato, reforça a importância da atenção ao próprio corpo, prevenção e acompanhamento médico contínuo, mostrando que mesmo o câncer de pele, quando identificado cedo, pode ser tratado com segurança.
Leia também: Fernanda Rodrigues compartilha um desabafo sobre sua saúde
O QUE ELA TEVE?
Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
LUTO
Especialista alerta sobre volta aos palcos de Gilberto Gil após morte de Preta Gil: 'Espaço de cura'
|Médico alerta para diagnóstico de Camila Pitanga: 'Mesmo sem sintomas clássicos suspeite'
|Oferta do dia: caixa de som JBL Xtreme 4 com 61% de desconto
|Médico explica o tipo de câncer que atingiu Fernanda Rodrigues e dá orientações
|Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filha, Clara
|Lauana Prado chora ao relatar incidente em avião: ‘Entrei em estado de choque’
|Eva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
|Ary Mirelle, mulher de João Gomes, exibe o barrigão e brinca: '300 dias grávida'
|Emma Stone revela maior arrependimento no tapete vermelho. Veja a foto
|Sheron Menezzes lamenta a morte do irmão: 'Um pedaço de mim foi arrancado'
|Êta Mundo Melhor!: Candinho enfrenta Celso após descobrir mentira sobre Samir