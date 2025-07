Médico explica internação de Padre Omar após oito costelas fraturadas: 'Condições físicas'

Nesta semana, Padre Omar recebeu alta hospitalar após ser internado com politraumatismo depois de sofrer um acidente de trânsito e fraturar oito costelas

Nesta semana, Padre Omar (46) recebeu alta hospitalar após permanecer 17 dias internado na Venezuela. O reitor do Cristo Redentor foi vítima de um politraumatismo após sofrer um acidente de trânsito e fraturar oito costelas. Em suas redes sociais, foi confirmado que seguirá com o tratamento de maneira ambulatorial e com sessões de fisioterapia: "Ainda será agendado um retorno do paciente ao hospital para avaliação de correção de fraturas dos arcos costais".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que politraumatismo é um termo usado para pacientes que sofrem um trauma que atinge múltiplas partes do corpo. "Geralmente estão associados a traumas de grande energia, como acidentes de trânsito, especialmente motociclistas, atropelamentos, quedas de altura e outros", diz.

"O grau de gravidade vai depender das estruturas atingidas, da energia envolvida no acidente e das condições físicas do paciente. Podem acontecer fraturas de bacia, coluna, múltiplas costelas, trauma craniano, lesões de órgãos internos, fraturas de fêmur e outras que vão acrescentando gravidade ao caso e podem levar a grandes sangramentos, insuficiência respiratória e de outros órgãos, choque por perda sanguínea excessiva) e até óbito", acrescenta.

O ortopedista reforça que, no caso do Padre Omar, ele teve fratura de múltiplas costelas, o que pode trazer uma série de riscos. "Perfuração do pulmão, pneumotórax (uma condição em que o pulmão retrai e deixa de funcionar), hemotórax (sangue ao redor do pulmão que também retrai), podendo levar a uma insuficiência respiratória, além de causar muita dor".

"A fratura de múltiplas costelas pode também, em alguns casos, favorecer a ocorrência de pneumonia. Felizmente, no caso do padre Omar, a evolução foi bastante satisfatória, recebendo alta para tratamento ambulatorial (acompanhamento com consultas, não internado)", finaliza sobre o caso do sacerdote.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por 𝒫𝑎𝑑𝑟𝑒 𝒪𝑚𝑎𝑟 (@padreomaroficial)

Leia também: Como está o Padre Omar? Quadro de saúde é atualizado após acidente