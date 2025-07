Médico explica dores em tratamento contra câncer de Preta Gil: 'Estão entre as piores'

Em suas redes sociais, Thayanne Costa, fisioterapeuta de Preta Gil ao longo dos últimos anos, desabafou sobre os momentos ao lado da cantora

Nesta semana, Thayanne Costa, fisioterapeuta de Preta Gil (1974–2025), relembrou os momentos ao lado da cantora após sua morte no último domingo, 20. A profissional, que a acompanhou por oito anos, foi contatada pela artista após apresentar dores no joelho. Depois, continuou ao seu lado durante o tratamento contra o câncer colorretal.

"A dor da sua partida parece surreal porque o que ela deixou em mim e em tanta gente é vida. Vida em forma de coragem, gargalhada alta, afeto sem medo, uma generosidade que transbordava. Foram oito anos ao lado dela, cuidando, rindo, chorando, trabalhando com o corpo e, principalmente, com a alma. Ela confiou em mim desde o começo. Me deu espaço, me deu voz, me deu oportunidade. Ela me ouvia", escreveu em seu perfil do Instagram.

"Mesmo nas dores mais difíceis, vinha o dengo, o carinho, o 'minha fisioterapeuta é a melhor do mundo!'. E ali estávamos: em palco, em turnê, no hospital, na sala dela, ou num momento qualquer do dia sempre com amor e respeito. Tive o privilégio de ser presença na vida dela. E ela será para sempre uma presença na minha", desabafou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que pacientes oncológicos podem ter dores muito intensas. "As dores do paciente oncológico estão entre as piores e se agravam à medida que a doença progride", destaca.

"As metástases podem ser muito dolorosas, especialmente as metástases ósseas, que ainda aumentam o risco de fraturas. O câncer também debilita o organismo do paciente como um todo, promovendo perda importante de massa muscular, favorecendo o aparecimento de dores articulares e nas costas, entre outras", acrescenta.

O ortopedista ainda reforça que pacientes em tratamento contra câncer, como era o caso da cantora, devem ter um acompanhamento multiprofissional para melhor controle das dores. "Podem precisar de analgésicos potentes, incluindo os opióides (também conhecidos como derivados da morfina)", finaliza.

