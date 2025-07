Médico explica câncer que tirou a vida da rainha de rodeio Camila Trevisol: 'Raro e agressivo'

A influenciadora Camila Trevisol morreu em 23 de julho após enfrentar um câncer agressivo que atinge jovens

Camila Trevisol, jovem que era considerada a Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, morreu na última quarta-feira, 23, aos 22 anos, em decorrência de um tumor no fêmur, um tipo de câncer nos ossos diagnosticado em 2016.

A influenciadora chegou a alcançar a remissão da doença, mas, em 2023, recebeu um segundo diagnóstico: um sarcoma de Ewing, um câncer raro e agressivo que também ataca o tecido ósseo. À CARAS Brasil, o Dr. Wesley Pereira Andrade, oncologista, mastologista e cirurgião oncologista, explica que essa doença atinge pessoas jovens entre 10 e 20 anos.

"O Sarcoma de Ewing é um tipo raro e agressivo de câncer ósseo, que afeta principalmente crianças, adolescentes e jovens adultos, sendo diagnosticado mais frequentemente entre os 10 e os 20 anos de idade. Embora geralmente acometa ossos longos das pernas e braços, também pode surgir em regiões como pelve, costelas e coluna vertebral, ou até mesmo em tecidos moles próximos aos ossos", alerta.

Segundo o médico, os sintomas são intensos e interferem na qualidade de vida do paciente. "Entre os principais estão dor constante que piora à noite ou com esforço físico, inchaço local, limitação de movimentos e, eventualmente, febre ou perda de peso sem causa aparente", afirma.

O diagnóstico ocorre por meio de exames como radiografias, tomografias ou ressonância magnética, além de uma biópsia que confirma o tipo específico de tumor por meio de análise genética.

"O tratamento ideal é realizado por equipes multidisciplinares e envolve quimioterapia, cirurgia para remoção do tumor e, eventualmente, radioterapia. A chance de cura depende do estágio da doença ao diagnóstico, variando em média de 60 a 70% em pacientes que não têm metástases. Por isso, o diagnóstico precoce é crucial", destaca.

Segundo o oncologista, o tipo de câncer que atingiu a Rainha da Festa do Peão de Americana pode ser ainda mais grave ao atingir outras regiões. "O Sarcoma de Ewing pode se espalhar para outras partes do corpo, processo conhecido como metástase. A presença de metástases é um fator importante no prognóstico e na definição do tratamento", finaliza.

