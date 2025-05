Médico explica as causas do diagnóstico do presidente Lula: ‘Dezenas de doenças’

Médico alerta sobre o que causa os sintomas que o presidente Lula teve nesta semana e explica o diagnóstico que apareceu no boletim médico

O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva procurou atendimento médico nesta semana após sentir vertigem. Depois do atendimento no hospital em Brasília, ele foi diagnosticado com labirintite. A partir disso, o médico neurologista Dr. Saulo Nader, especialista em tontura e distúrbios do equilíbrio, explicou o diagnóstico do político e quais são as causas para os sintomas que ele teve.

O médico começou explicando o diagnóstico de labirintite. "O boletim médico oficial do hospital informou o diagnóstico de “labirintite”, que é um termo mais geral, já que existem dezenas de doenças que geram vertigem. Provavelmente usaram esse termo por ser mais conhecido de todos, deixando a notícia mais inteligível para população", afirmou ele.

Então, o doutor alertou que o termo labirintite pode ser associado com outras doenças. "A palavra virou um rótulo popular, mas esconde uma variedade enorme de diagnósticos. Nem sempre a vertigem tem origem no labirinto, por exemplo. Pode ser causada por enxaqueca vestibular, neurite vestibular (como a que Dilma Roussef teve), doenças neurológicas ou até cardiovasculares”, contou ele, que ainda destacou a importância do diagnóstico correto. “O mais importante é entender que a vertigem é um sintoma, não um diagnóstico. E tratar sem saber a causa pode atrasar a recuperação e mascarar algo mais sério", comentou.

As causas da vertigem

O Dr. Saulo Nader explicou o que causa o sintoma de vertigem nos pacientes. “Vertigem é uma percepção anormal de movimento, como se tudo ao redor estivesse girando ou balançando”, explica Dr. Saulo. Este sintoma pode surgir por diversas causas, inclusive pode estar associado com a queda que Lula sofreu em outubro de 2024, quando bateu a cabeça.

“Sabemos que pancadas na cabeça podem soltar os cristais do labirinto, órgãos que são nossos sensores de movimento, e isso pode gerar crises de vertigem de repetição. Essa condição é chamada de Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB). Apesar de ser mais comum que os sintomas surjam pouco tempo após a pancada, existem casos em que os cristais se soltam tardiamente, o que poderia explicar o quadro atual. E seria a melhor das hipóteses, pois o problema é tratado por meio das manobras sem uso de remédios e a recuperação será rápida”, afirmou.

Além disso, a vertigem pode estar associada com sangramento no cérebro e também pode ser um sintoma comum de tontura que todos podem ter.

O quadro de saúde de Lula

Nesta terça-feira, 27, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que Lula está bem e tomando os medicamentos para os sintomas da labirintite. Ele continua em casa e deverá seguir sua rotina de trabalho em homeoffice.