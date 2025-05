Presidente Lula passa por exames após se sentir mal; saiba o diagnóstico

O presidente Lula realizou exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília, após se sentir mal na tarde desta segunda-feira (26)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou ir para o hospital na tarde desta segunda-feira, 26, após se sentir indisposto. Ele realizou alguns exames no hospital Sírio Libanês, em Brasília, e depois foi liberado para voltar ao Palácio da Alvorada.

Segundo o portal G1, o boletim médico informou que Lula apresentou um quadro de vertigem e foi diagnosticado com labirintite . O presidente realizou exames de imagem e de sangue e os resultados foram "todos dentro da normalidade". A recomendação é que ele fique de repouso ao longo do dia.

"O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou, nesta segunda-feira, 26 de maio, quadro de vertigem, com diagnóstico de labirintite. Realizou exames de imagem e de sangue no Hospital Sírio-Libanês, unidade Brasília, todos dentro da normalidade. Já se encontra no Palácio da Alvorada, onde deve permanecer em repouso ao longo do dia", diz o boletim. O atendimento foi conduzido pela equipe coordenada pelo médico Roberto Kalil Filho e pela médica Ana Helena Germoglio.

Lula e Janja se encontram com o autor de 'Ainda Estou Aqui'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, se reuniram com o escritor Marcelo Rubens Paiva, autor de Ainda Estou Aqui, no Palácio do Planalto. O livro foi base para o longa, ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional.

"No dia da exibição do filme 'Ainda Estou Aqui', no Palácio do Alvorada, o @marcelorubenspaiva não pôde estar presente, mas hoje tivemos a honra de recebê-lo. Ele nos presenteou com todos os seus livros — inclusive o mais novo, recém-lançado. Marcelo é o autor da obra que inspirou o filme vencedor do primeiro Oscar brasileiro. Sua presença e sua escrita são parte fundamental do resgate da nossa memória e da nossa história", afirmou. Veja a publicação!

