Médico analisa saúde de Vera Viel: 'Mesmo com ausência o risco existe'

Mesmo sem sinais de câncer, Vera Viel segue em rotina médica rigorosa; entenda os riscos explicados por especialista

Vera Viel voltou a sorrir após realizar uma bateria de exames importantes. Diagnosticada anteriormente com um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de câncer, ela recebeu a notícia de que o tumor segue em remissão. Mas afinal, o que significa esse estado e por que mesmo com boas notícias os cuidados não podem parar?

A CARAS Brasil conversou com o médico oncologista Elge Werneck, que explicou os cuidados indispensáveis mesmo após o fim do tratamento.

Estar em remissão significa estar curado?

Embora a remissão seja um marco importante, ela não representa uma cura definitiva. Nesse estágio, as células cancerígenas diminuem ou deixam de ser detectadas nos exames. Mesmo assim, a vigilância médica precisa ser contínua.

Segundo o especialista: "Não só para os sarcomas, mas para todos os cânceres, o seguimento é fundamental vistos os riscos de recorrência da doença. Tanto as avaliações clínicas quanto a realização de exames de imagem podem, caso ocorra, diagnosticar precocemente a doença, aumentando as possibilidades de sucesso no tratamento de resgate."

Por que Vera Viel ainda precisa fazer exames com tanta frequência?

Mesmo sem sinais do tumor, Vera e outros pacientes oncológicos precisam seguir um cronograma rigoroso de acompanhamento médico. A periodicidade desses exames ajuda a detectar precocemente qualquer alteração que indique uma possível volta da doença.

"Os riscos são muito variáveis, e dependem de características da doença e do doente. Tumores grandes, mais indiferenciados, com acometimento de linfonodos apresentam um risco mais elevado de recorrência do que aqueles que não possuem essas características", garante.

O médico continua o alerta: "Em relação à reavaliação trimestral, esse é um período relativamente seguro para novas consultas, coletas de queixas e, se necessário, realização de exames. Não é habitual a repetição de exames de imagem como tomografias ou ressonâncias, por exemplo, com intervalos menores do que 6 meses, exceção feita ao surgimento de alguma queixa suspeita."

Quais sinais o corpo pode dar mesmo em meio a exames normais?

Muitos pacientes que estão em remissão acreditam que podem relaxar nos cuidados após uma boa notícia. Mas é justamente nesse momento que a atenção precisa ser redobrada.

"Seguir uma rotina de reavaliações periódicas, normalmente a cada 3 meses, além de observar sinais e sintomas do corpo. Priorizar hábitos de vida saudáveis e realizar os exames solicitados também são medidas fundamentais na prevenção e na análise da evolução do quadro", diz ele.

O médico finaliza orientando: "É importante lembrar que, mesmo com ausência de doença após o tratamento, como no caso da Vera, o risco de recorrência, infelizmente, existe, e por isso é crucial manter-se sob cuidados médicos regulares e continuados."

Quem é Vera Viel?

Vera Viel é apresentadora e ex-modelo, conhecida nacionalmente por seus trabalhos. Ela é casada com o apresentador Rodrigo Faro, com quem tem três filhas: Clara, de 20 anos, Maria, de 17, e Helena, de 13. Atualmente, ela está longe da TV, mas continua nas redes sociais.

