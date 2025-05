Vera Viel impressiona ao exibir situação de sua cicatriz após 7 meses de cirurgia

Após sete meses de cirurgia de retirada de tumor da coxa, Vera Viel impressiona ao mostrar como está cicatriz; veja a foto

A apresentadora Vera Viel mostrou como está a cicatriz de sua perna após a retirada do tumor maligno há sete meses. Nesta segunda-feira, 12, a esposa de Rodrigo Faro comemorou que está em remissão do câncer e exibiu a marca em sua coxa esquerda.

A modelo então impressionou ao mostrar que a cicatriz está bem clara e discreta. "A marca do milagre, minha cicatriz", disse ela emocionada ao exibir o registro de sua luta conta a doença.

Após seis meses da cirurgia, Vera Viel começou a fazer musculação na academia e impressiona com sua performance. Prestes a completar 50 anos, a apresentadora mostra que está com tudo e se superando a cada dia nos treinos.

Para quem não sabe, a esposa de Rodrigo Faro notou o tumor, há alguns meses, após iniciar aulas de muay thai e o comunicador insistir que procurasse um médico para ver o que seria o "machucado" na perna. Na época em que estava lutando contra a doença, ela desabafou sobre ter perdido o pai para o câncer e a mãe ter vencido a enfermidade.

Qual era o câncer de Vera Viel?

Vera Viel anunciou no fim do último ano que recebeu o diagnóstico de um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno, em sua coxa esquerda. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico oncologista Jorge Abissamra explica o câncer da apresentadora e detalha as possibilidades de tratamento.

"Os sarcomas são tumores malignos que se originam nas chamas partes moles do corpo, como músculos, ligamentos, tendões e gordura", afirma o especialista, sobre o diagnóstico de Vera Viel. "O sarcoma sinovial especificamente é um tumor que acomete as articulações, ocorre em pessoas jovens e cuja localização é geralmente joelhos, mãos e pés."

O oncologista diz que, geralmente, o sarcoma sinovial tem um comportamento menos agressivo aos demais sarcomas. No entanto, ele acrescenta que o diagnóstico ainda no início da doença é de extrema importância para aumentar as chances de sucesso do tratamento.

"O diagnóstico precoce é sempre fundamental para aumentar as chances de cura em qualquer doença oncológica. No caso de sarcomas, não é diferente", explica. "Ele afeta um pouco mais de homens do que mulheres, geralmente dos 15 aos 40 anos, com média de idade de 27 anos."