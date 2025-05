Médico analisa MC Binn e revela problema oculto: 'É uma doença multifatorial'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Dr. João Marcello Branco analisa impactos na saúde física do ex-BBB MC Binn após mudança impressionante

MC Binn está vivendo uma verdadeira transformação. Depois de atingir quase 150 quilos em 2018, o cantor já eliminou mais de 50 quilos e vem inspirando nas redes sociais. Mas será que uma mudança tão expressiva é realmente saudável?

Para entender os impactos desse processo de emagrecimento e os riscos associados à obesidade, a CARAS Brasil ouviu o Dr. João Marcello Branco, médico especialista em emagrecimento e performance física, que analisou o caso do ex-participante do BBB e explicou os principais desafios desse cenário.

A obesidade é só uma questão de alimentação?

Segundo o especialista, a resposta é clara: não. A obesidade vai muito além da comida no prato: "Podemos afirmar que a obesidade é uma doença multifatorial, muito associada também ao estilo de vida da modernidade e as principais causas são os transtornos mentais, excesso alimentar e alimentos de péssima qualidade, sedentarismo e estilo de vida e hábitos alimentares nocivos que causam acúmulo excessivo de gordura", explica o médico.

De acordo com o médico, os hormônios exercem papel fundamental na regulação do peso corporal: "Podemos afirmar que quedas ou excessos hormonais podem influenciar diretamente no peso e principalmente no acúmulo e nos hormônios que são envolvidos com diminuição de massa muscular. Além do que, também existem fatores genéticos relacionados à obesidade monogenética, que é uma doença familiar e também hereditariedade. Mas o fator ambiental é o que é mais influente hoje", pontua.

Como o corpo reage ao excesso de gordura?

A obesidade não é definida apenas pela balança. Segundo o médico, há outros indicadores que revelam um quadro de risco à saúde.

"Hoje, a obesidade pode ser caracterizada além do índice de massa corporal, com alterações ou desproporções de percentual de gordura e massa muscular e o excesso da relação de circunferência cintura quadril. Isso mostra fatores de risco também em relação a piora de fatores de doenças cardiovasculares", detalha.

O médico ainda afirma que transtornos mentais são um ponto que exige atenção. A relação entre saúde mental e obesidade é direta: "Transtornos mentais, como ansiedade, compulsão, depressão, estão relacionados à diminuição de mobilidade, perca do foco em atividades básicas durante o dia, que faz a gordura acumular de uma maneira mais rápida. E também relacionado a alguns remédios que tratam distúrbios ou doenças mentais e psíquicas que levam a baixar a taxa metabólica e fazer com que a pessoa tenha menos ânimo para praticar atividade física", alerta.

Quais doenças estão ligadas ao excesso de peso?

De acordo com o especialista, o impacto da obesidade é profundo e atinge múltiplos sistemas do corpo: "Hoje a gente sabe que a obesidade pode estar relacionado, dentro da literatura, a 229 outras doenças que estão relacionadas, mas as principais são as doenças cardiovasculares, diabetes, doenças osteomusculares e os transtornos mentais. Essas são as doenças mais relacionadas à obesidade", afirma.

Além disso, o médico alerta que o acúmulo de gordura no organismo da pessoa está diretamente associado a casos graves, como infarto, AVC e até cirrose não alcoólica.

"As doenças cardiovasculares e o acúmulo gorduroso do tecido adipocitário e inflamação são as que mais derivam a doenças cardiovasculares e suas consequências, tipo infarto agudo miocárdio e AVC. E o acúmulo gorduroso, o fígado, que se chama esteatose hepática, também está relacionado hoje no mundo da esteatose hepática não alcoólica, que hoje já ultrapassou a quantidade de cirurgias, de transplante de fígado, até acima de transplante de fígado por carcinoma, câncer no fígado. Então a obesidade leva hoje no mundo a maior causa de transplante hepático", finaliza o especialista.

