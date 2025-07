Médico analisa crises de enxaqueca antes de diagnóstico de Preta Gil: 'Algo estava fora do normal'

Em março de 2023, Preta Gil relembrou os primeiros sintomas que identificou antes mesmo de receber o diagnóstico de câncer no intestino

Em março de 2023, dois meses após receber o diagnóstico de um câncer no intestino, Preta Gil (1974–2025) falou sobre os primeiros sintomas apresentados em seu corpo. Na época, a cantora contou que estava com crises de enxaqueca e que as pessoas à sua volta pensavam que era cefaleia, principalmente após ser encaminhada ao hospital com crises de pressão alta.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Guilherme Rossoni explica que nem toda dor de cabeça é só uma dor de cabeça. "Quando a gente fala da enxaqueca, cefaleia, é claro que a maioria dos casos tem causas mais simples, mais comuns, as pessoas estão acostumadas com uma dorzinha de cabeça aqui, ali, toma um remédio para dor e logo passa", diz.

"Dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia, geralmente não têm relação direta com o câncer, a não ser quando o tumor está no próprio cérebro. No caso da Preta, como ela teve um câncer colorretal, essas dores provavelmente não foram causadas pelo tumor em si, mas sim por uma série de alterações que o corpo dela já estava enfrentando naquele momento", acrescenta.

O neurocirurgião ainda aponta que o organismo, quando está lidando com uma doença grave como o câncer, pode dar sinais variados: "Como, por exemplo, distúrbios hormonais, alterações na pressão, problemas gastrointestinais, inflamações. Tudo isso pode acabar se refletindo em sintomas como dor de cabeça ou mal-estar".

"Outro ponto importante é o estresse físico e emocional, junto com distúrbios do sono, alimentação irregular ou até uso de medicações, que também pode aumentar a frequência e intensidade das enxaquecas. E isso pode ter sido o que aconteceu com ela naquele período", acrescenta.

"A dor de cabeça da Preta Gil provavelmente não foi um sinal direto do câncer, mas sim um alerta de que algo estava fora do normal no corpo dela. Por isso, é tão importante prestar atenção nos sinais do corpo e buscar avaliação médica diante de qualquer mudança persistente", conclui sobre o caso da artista.

