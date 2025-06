Médico alerta sobre fratura de MC Daniel: 'Risco à função respiratória'

MC Daniel sofreu com fraturas na costela após jogar futebol; em entrevista à CARAS, o ortopedista Dr.Guilherme Henrique Porceban alertou para o quadro

MC Daniel fraturou a costela em março após jogar futebol. Na época, nas redes sociais, ele postou o vídeo do momento e uma foto, deitado na ressonância magnética: "Duas semanas para recuperar o osso. Tô acostumado com a dor, não vou reclamar, vou aprender com ela", escreveu. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Guilherme Henrique Porceban comentou sobre o caso.

O ortopedista comentou que a dor faz parte do processo e que estas lesões envolvem muita dor, além de dizer qual é o foco do tratamento: "Fraturas de costelas são bastante dolorosas, mas na maioria das vezes não exigem cirurgia. A recuperação costuma levar de 4 a 6 semanas, podendo se estender até 8 semanas, dependendo da idade, da saúde geral e da gravidade do trauma. O importante nesse período é controlar a dor e evitar fazer esforços que possam agravar a lesão ou atrapalhar na respiração".

Como é a recuperação?

O ortopedista formado pela USP pontua que a dor ocorre por conta da constante movimentação no local e isto causa a dor. Atos comuns, como respirar, rir e tossir, podem gerar incômodos durante o processo de recuperação. Dr. Guilherme fala sobre a recuperação: "Para aliviar os sintomas, utilizamos analgésicos e, em alguns casos, anti-inflamatórios. Se a dor for mais intensa, podemos recomendar fisioterapia respiratória e o uso de travesseiros como apoio durante episódios de tosse ou espirros. O principal objetivo é garantir uma boa respiração, prevenindo complicações como a pneumonia."

Para o tratamento, mobiliza-se o local para não comprometer a respiração. Dentro disto, os procedimentos envolvem, segundo Porceban: Controle de dor com medicações; fisioterapia respiratória; repouso intenso, isto é, sem atividade física ou que causem pressão no tórax e evitar carregar pesos ou dirigir nos primeiros dias.

"Em casos muito específicos, quando há fraturas múltiplas com desvio ou risco à função respiratória, a cirurgia pode ser indicada. Mas na maioria das vezes, o corpo se recupera sozinho com o tempo e os cuidados certos", completa o médico.

