Médico explica doença rara que vitimou a atriz Mabel Calzolari: 'Não existe uma cura'

Dr. Guilherme Henrique Porceban (CRM: 169162-SP) é médico pela Universidade de São Paulo (USP) com residência em Ortopedia e Traumatologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialização em cirurgia de coluna, com mestrado pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Atua como preceptor na UNIFESP e integra o corpo clínico dos hospitais HCor, Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Sírio-Libanês com interesses de pesquisa na área de aplicação de inteligência artificial generativa na medicina.