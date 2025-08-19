Médico alerta sobre câncer de esposa de Ricardo Macchi: 'Não previne a doença'

Em conversa com a CARAS Brasil, o Dr. Wesley Pereira de Andrade explicou e alertou para o câncer que a esposa de Ricardo Macchi enfrenta; saiba mais
O ator Ricardo Macchi relembrou da luta de Juliana Arrais contra o câncer de mama durante uma entrevista ao podcast Papagaio Falante. Com bastante emoção, ele falou sobre o tratamento da esposa e momentos de transformação que viveu: "Ela teve a bênção de Deus de realizar um transplante de mamilo bem-sucedido e alcançar a cura. Ainda está em tratamento, mas superou. Fez quatro cirurgias, mas superou. E eu virei um homem que eu nunca fui". Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Wesley Pereira Andrade alertou sobre a doença.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, só em 2022 mais de 2,3 milhões de mulheres foram diagnosticadas com a doença e em 670 mil casos ocorreu a morte. O oncologista explica como a doença acontece: "O câncer de mama se desenvolve quando células da glândula mamária sofrem alterações genéticas que fazem com que elas cresçam e se multipliquem de forma desordenada. Esse crescimento anormal pode formar um tumor. Diversos fatores contribuem para esse processo, incluindo predisposição genética, exposição hormonal ao longo da vida, idade, histórico familiar e hábitos de vida."
O Dr. Wesley alerta que o tratamento é individualizado e depende de cada caso, do estágio que a doença se encontra e das características do paciente. Entretanto, pode envolver uma ou mais abordagens listadas abaixo, também explicadas pelo médico:
O Dr.Wesley também alerta: "O exame de toque não previne a doença, mas ajuda na detecção de alterações". Para prevenir, ele explica que o estilo de vida saudável, envolvendo alimentação equilibrada, prática de atividade física, controle de peso, evitar tabaco e consumo excessivo de álcool são essenciais. Outros pontos que ajudam na prevenção é a amamentação, o controle de fatores hormonais e o rastreamento: "Mamografia anual a partir dos 40 anos (ou antes em casos de alto risco), consultas médicas e acompanhamento personalizado para quem tem histórico familiar, podendo ter o início dos exames em idade ainda mais precoce", finaliza.
Leia também: Médico explica câncer que tirou a vida da rainha de rodeio Camila Trevisol
