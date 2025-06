Médico alerta para cuidados no diagnóstico de Claudia Raia: 'Repouso absoluto'

Claudia Raia cancelou apresentações após receber um diagnóstico. E o otorrinolaringolista Flavio Sakae, que deu detalhes do quadro de saude dela

A atriz Claudia Raia precisou cancelar as sessões da peça Cenas da Menopausa, que seriam realizadas no Teatro Claro Mais, em São Paulo, de sexta-feira, 27, até domingo, 29, após ser diagnosticada com laringite severa com edema. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela apareceu ao lado de seu médico, o otorrinolaringolista Flavio Sakae, que deu detalhes do quadro de saude dela.

"Faz mais de uma semana que a Claudia vem com um quadro de rouquidão, tosse, catarro, secreção. A gente vem tratando e ela vem seguindo todos os cuidados. Mas, infelizmente, ela vai precisar desse repouso absoluto. A prega vocal está bem inchada, bem inflamada, e a gente vai precisar desses cuidados vocais aí", esclareceu o médico.

O que é laringite?

De acordo com sites especialzados, a laringite é uma inflamação da laringe — região das vias aéreas onde ficam as cordas vocais, e conecta a faringe à traqueia e faz parte do sistema respiratório. Entre os sintomas, destacam-se dor de garganta, rouquidão ou perda de voz, tosse, febre, entre outros.

O que disse Claudia Raia?

No vídeo, a atriz contou o que está sentindo. "Estou com uma laringite desde quinta-feira passada. Ele pediu repouso e eu disse que não podia cancelar os espetáculos porque estão lotados. E eu só fui piorando. Fiz silêncio absoluto segunda, terça e quarta. Mas voltei pior. Infelizmente, a gente vai ter que cancelar os espetáculos para que eu possa voltar quinta-feira que vem bem", explicou a atriz.

Nos comentários, internautas desejaram melhoras. "Saúde, querida", escreveu uma. "Tem que parar e recuperar mesmo! Imagino como vc deve tá... do jeito que é responsável, perfeccionista... se cuida, daqui a pouco tá tudo certo, relaxa...", falou outra. "Se cuide para voltar ainda melhor com esse super projeto que veio pra revolucionar a saúde da mulher através da comédia e conhecimento", escreveu outra.

