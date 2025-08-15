Médico alerta para contraindicações na cirurgia de Chris Pitanguy: 'Cautela'

O QUE ELA FEZ?

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Marcelo Moreira explica o procedimento realizado por Chris Pitanguy e aponta contraindicações

Esposa do empresário Marcelo de Carvalho, Chris Pitanguy revelou que passou por uma cirurgia plástica, a blefaroplastia . Nas redes sociais, ela desabafou: "Para quem não me acompanhou, eu fiz uma blefaroplastia só no olho esquerdo por causa de uma pele. Não fiz nada no direito", disse.

O que diz o cirurgião plástico?

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre a blefaroplastia e responde sobre os objetivos do procedimento.

"Blefaroplastia é uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e, quando necessário, as bolsas de gordura das pálpebras superiores e/ou inferiores. O objetivo é rejuvenescer o olhar, mantendo o formato natural dos olhos", diz.

Segundo o especialista, a proposta da blefaroplastia é deixar o olhar descansado e rejuvenescido, sem 'puxar' demais ou mudar a expressão do paciente. O Dr. Marcelo Moreira reforça que o resultado tende a ser discreto e harmônico.

É importante saber

A blefaroplastia é indicada para:

Excesso de pele nas pálpebras que prejudica a estética ou até a visão;

Presença de bolsas de gordura que dão aspecto de cansaço;

Flacidez da pele ao redor dos olhos.

"Não indicado ou com cautela em: doenças oculares não controladas (ex.: glaucoma grave, olho seco severo). Problemas de coagulação não tratados. Pacientes com expectativas irreais ou que confundem blefaroplastia com lifting facial", aponta.

Quais os cuidados na recuperação?

"Compressas geladas nas primeiras 48h para reduzir inchaço"; "Dormir com a cabeça levemente elevada por alguns dias"; "Evitar esforço físico e exposição ao sol por pelo menos 30 dias": "Higiene ocular suave, conforme orientação médica"; "Uso de colírios lubrificantes se indicado"; "Seguir fielmente as orientações do cirurgião, inclusive sobre uso de pomadas e retirada de pontos", finaliza o cirurgião plástico ao analisar o caso da influenciadora Chris Pitanguy.

