Médico alerta para contraindicações na cirurgia de Chris Pitanguy: 'Cautela'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Dr. Marcelo Moreira explica o procedimento realizado por Chris Pitanguy e aponta contraindicações
Esposa do empresário Marcelo de Carvalho, Chris Pitanguy revelou que passou por uma cirurgia plástica, a blefaroplastia. Nas redes sociais, ela desabafou: "Para quem não me acompanhou, eu fiz uma blefaroplastia só no olho esquerdo por causa de uma pele. Não fiz nada no direito", disse.
Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre a blefaroplastia e responde sobre os objetivos do procedimento.
"Blefaroplastia é uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e, quando necessário, as bolsas de gordura das pálpebras superiores e/ou inferiores. O objetivo é rejuvenescer o olhar, mantendo o formato natural dos olhos", diz.
Segundo o especialista, a proposta da blefaroplastia é deixar o olhar descansado e rejuvenescido, sem 'puxar' demais ou mudar a expressão do paciente. O Dr. Marcelo Moreira reforça que o resultado tende a ser discreto e harmônico.
A blefaroplastia é indicada para:
"Não indicado ou com cautela em: doenças oculares não controladas (ex.: glaucoma grave, olho seco severo). Problemas de coagulação não tratados. Pacientes com expectativas irreais ou que confundem blefaroplastia com lifting facial", aponta.
