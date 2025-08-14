Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'

Chris Pitanguy desabafou nas redes sociais sobre um procedimento estético que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica

Esposa do empresário Marcelo de Carvalho, Chris Pitanguy revelou que passou por uma cirurgia plástica, a blefaroplastia . Nas redes sociais, ela desabafou: "Para quem não me acompanhou, eu fiz uma blefaroplastia só no olho esquerdo por causa de uma pele. Não fiz nada no direito", disse.

O que diz o cirurgião plástico?

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre a blefaroplastia e responde sobre os objetivos do procedimento.

"É uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e, quando necessário, as bolsas de gordura das pálpebras superiores e/ou inferiores. O objetivo é rejuvenescer o olhar, mantendo o formato natural dos olhos", declara.

Resultados são naturais?

A blefaroplastia pode ser realizada tanto por motivos estéticos — para melhorar a aparência — quanto por motivos funcionais. Mas, o Dr. Marcelo Moreira reforça que os resultados ficam muito naturais quando bem executada e bem indicada.

"A proposta é deixar o olhar descansado e rejuvenescido, sem 'puxar' demais ou mudar a expressão. Em mãos experientes, o resultado tende a ser discreto e harmônico", afirma. Abaixo, ele lista alguns efeitos normais após a cirurgia plástica.

Inchaço e roxos: comuns nos primeiros 7 a 10 dias;

Retorno a atividades leves: cerca de 7 dias;

Exercícios físicos: liberados após 3 a 4 semanas, dependendo da evolução;

Resultado final: visível a partir de 1 a 3 meses, com refinamento até 6 meses.

"Na prática, quem vê percebe que o olhar está mais leve, mas dificilmente identifica que foi feita uma cirurgia. A impressão costuma ser de que a pessoa está descansada, com a expressão renovada", finaliza o cirurgião plástico.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO RECENTE DE CHRIS PITANGUY DETALHANDO SOBRE O PROCEDIMENTO FEITO: