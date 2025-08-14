Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'

Chris Pitanguy desabafou nas redes sociais sobre um procedimento estético que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica
Esposa do empresário Marcelo de Carvalho, Chris Pitanguy revelou que passou por uma cirurgia plástica, a blefaroplastia. Nas redes sociais, ela desabafou: "Para quem não me acompanhou, eu fiz uma blefaroplastia só no olho esquerdo por causa de uma pele. Não fiz nada no direito", disse.
Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre a blefaroplastia e responde sobre os objetivos do procedimento.
"É uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e, quando necessário, as bolsas de gordura das pálpebras superiores e/ou inferiores. O objetivo é rejuvenescer o olhar, mantendo o formato natural dos olhos", declara.
A blefaroplastia pode ser realizada tanto por motivos estéticos — para melhorar a aparência — quanto por motivos funcionais. Mas, o Dr. Marcelo Moreira reforça que os resultados ficam muito naturais quando bem executada e bem indicada.
"A proposta é deixar o olhar descansado e rejuvenescido, sem 'puxar' demais ou mudar a expressão. Em mãos experientes, o resultado tende a ser discreto e harmônico", afirma. Abaixo, ele lista alguns efeitos normais após a cirurgia plástica.
"Na prática, quem vê percebe que o olhar está mais leve, mas dificilmente identifica que foi feita uma cirurgia. A impressão costuma ser de que a pessoa está descansada, com a expressão renovada", finaliza o cirurgião plástico.
Leia mais: Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy se casam e looks da noiva chamam atenção
Ver essa foto no Instagram
CONSEQUÊNCIAS
Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'
Tratamento
Marília Gabriela cancela apresentações com o filho por motivo de saúde; saiba o que ela tem
|Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
|Ricardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
|Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
|Confira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
|Ludmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
|Filhas de Silvio Santos marcam presença em homenagem ao apresentador
|MC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'
|Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
|Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança
|Elenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca