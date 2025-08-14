CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
Bem-estar e Saúde / O QUE ELA FEZ?

Qual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'

Chris Pitanguy desabafou nas redes sociais sobre um procedimento estético que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Marcelo Moreira explica

Dr. Marcelo Moreira
por Dr. Marcelo Moreira

Publicado em 14/08/2025, às 22h11

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Chris Pitanguy revelou ter realizado uma blefaroplastia - Foto: Reprodução/Instagram @chrispitanguy
Chris Pitanguy revelou ter realizado uma blefaroplastia - Foto: Reprodução/Instagram @chrispitanguy

Esposa do empresário Marcelo de Carvalho, Chris Pitanguy revelou que passou por uma cirurgia plástica, a blefaroplastia. Nas redes sociais, ela desabafou: "Para quem não me acompanhou, eu fiz uma blefaroplastia só no olho esquerdo por causa de uma pele. Não fiz nada no direito", disse. 

O que diz o cirurgião plástico?

Para entender mais sobre o caso, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Marcelo Moreira, médico cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ele explica sobre a blefaroplastia e responde sobre os objetivos do procedimento. 

"É uma cirurgia plástica que remove o excesso de pele e, quando necessário, as bolsas de gordura das pálpebras superiores e/ou inferiores. O objetivo é rejuvenescer o olhar, mantendo o formato natural dos olhos", declara.

Resultados são naturais?

A blefaroplastia pode ser realizada tanto por motivos estéticos — para melhorar a aparência — quanto por motivos funcionais. Mas, o Dr. Marcelo Moreira reforça que os resultados ficam muito naturais quando bem executada e bem indicada. 

"A proposta é deixar o olhar descansado e rejuvenescido, sem 'puxar' demais ou mudar a expressão. Em mãos experientes, o resultado tende a ser discreto e harmônico", afirma. Abaixo, ele lista alguns efeitos normais após a cirurgia plástica. 

  • Inchaço e roxos: comuns nos primeiros 7 a 10 dias;
  • Retorno a atividades leves: cerca de 7 dias;
  • Exercícios físicos: liberados após 3 a 4 semanas, dependendo da evolução;
  • Resultado final: visível a partir de 1 a 3 meses, com refinamento até 6 meses.

"Na prática, quem vê percebe que o olhar está mais leve, mas dificilmente identifica que foi feita uma cirurgia. A impressão costuma ser de que a pessoa está descansada, com a expressão renovada", finaliza o cirurgião plástico.

Leia mais: Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy se casam e looks da noiva chamam atenção

CONFIRA A PUBLICAÇÃO RECENTE DE CHRIS PITANGUY DETALHANDO SOBRE O PROCEDIMENTO FEITO:

Dr. Marcelo Moreira

Marcelo Moreira (CRM 5267534-2), cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Membro da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos.

cirurgia plásticaChris Pitanguycirurgião

Leia também

Tratamento

Sabrina Sá - Foto: Reprodução / Instagram

Cantora gospel Sabrina Sá emociona ao revelar câncer de mama

ATENÇÃO!

Jair Bolsonaro pede reavaliação médica na justiça - Foto: Reprodução/Instagram

Bolsonaro relata nova crise de saúde após cirurgia e especialista analisa: ‘Consequência’

CONSEQUÊNCIAS

O especialista explicou mais detalhes das consequências do uso indevido de anabolizantes - Reprodução/Instagram

Gizelly Bicalho relembra efeitos após uso de anabolizantes e especialista aponta: 'Irreversíveis'

ENTENDA

Bolsonaro busca atendimento por causa de crises frequentes de refluxo e soluços refratários - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro

Médica explica quadro de Bolsonaro e relação com a idade: 'Piorar a situação'

Tratamento

Marília Gabriela e Theodoro Cochrane - Foto: Reprodução/Instagram

Marília Gabriela cancela apresentações com o filho por motivo de saúde; saiba o que ela tem

ALIMENTAÇÃO

Dieta faz sucesso entre famosas como Bruna Marquezine; médico explica - Getty Images

Médico sobre dieta restritiva de Bruna Marquezine: 'Evitar excesso'

Últimas notícias

Chris Pitanguy revelou ter realizado uma blefaroplastiaQual cirurgia plástica Chris Pitanguy fez? Médico aponta: 'Resultado tende a ser discreto'
Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
Daniela Beyruti, Renata Abravanel e Cintia AbravanelFilhas de Silvio Santos marcam presença em homenagem ao apresentador
MC GuiMC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'
Maya MassaferaMaya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança
Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de JaneiroElenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade