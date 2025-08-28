Médica sobre fumo de Zé Felipe: 'A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano alerta para o consumo de cigarros após vídeo de Zé Felipe e aponta impactos na saúde
Dono de milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor Zé Felipe (27), no ano passado, teve que se justificar após aparecer em um registro fumando. À época, o artista esclareceu o ocorrido: "É orgânico, gente", disse nas redes sociais no ano de 2024.
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). A profissional da saúde explica.
"O fato de ser 'orgânico' ou 'natural' não o torna seguro. Quando queimado, libera nicotina e as mesmas substâncias tóxicas que causam câncer, doenças do coração e do pulmão. A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa", declara.
Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer.
Outra forma de fumo que vem chamando atenção é do cigarro eletrônico, mas a Dra. Maria Cecília também alerta que também apresenta riscos à saude, pois muitas dessas substâncias são tóxicas e podem aumentar o risco de doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer.
Segundo a pneumologista, para quem quer largar o vício do cigarro, é importante o acompanhamento com um médico especialista, pois o tratamento envolve algumas técnicas porque parar sozinho é difícil. As opções são:
"O mais importante é entender que existe tratamento eficaz, e quanto antes a pessoa parar, maiores são os benefícios para a saúde", finaliza a médica pneumologista ao analisar relatos como do cantor Zé Felipe.
Leia também: Médico alerta possíveis complicações da doença de Zé Felipe: 'Perda de mobilidade'
Ver essa foto no Instagram
Dra. Maria Cecília Maiorano: Médica Pneumologista (CRM 130395) do AC Camargo Câncer Center. Graduada pela Faculdade Estadual de Medicina de Marília (FAMEMA), com Residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). É membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia (SBP) e da Sociedade Paulista de Pneumologia (SPP). Possui especialização em Doenças das Vias Aéreas e Doenças Pulmonares Infecciosas pela Universidade de São Paulo (USP) e Doutorado em Pneumologia pela USP.
CARDÁPIO ARRISCADO
Jennifer Aniston comeu mesmo prato durante gravações e médico alerta: 'pode afetar...'
ENTENDA
Médico aponta cuidados importantes com Faustão após alta médica: 'É um trabalho de recuperação'
|Wanessa Camargo anuncia o projeto Lado B: ‘É um presente’
|Zé Felipe comenta sobre retorno ao sertanejo: "Saudades"
|Beatriz Reis se destaca na Globo e ganha novo quadro no 'Encontro'
|7 produtos indicados para combater a queda de cabelo
|Duda Nagle compartilha foto com nova namorada e faz declaração: 'Felizardo'
|Gastronomia do Restaurante Ibérico surpreende na temporada CARAS Inverno 2025
|Fabiula Nascimento fala dos desafios da mulher moderna: 'Poder de transformação'
|Viúva e filhas de Silvio Santos entram para a lista dos mais ricos do Brasil
|Marido de Simone Mendes se derrete com homenagem da cantora: 'Nada a pedir'
|Paola Carosella: 5 dicas de cozinha para não errar e arrasar nas receitas