  Bem-estar e Saúde
  Médica sobre fumo de Zé Felipe: 'A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa'
Bem-estar e Saúde

Médica sobre fumo de Zé Felipe: 'A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano alerta para o consumo de cigarros após vídeo de Zé Felipe e aponta impactos na saúde

Dra. Maria Cecília Maiorano
por Dra. Maria Cecília Maiorano

Publicado em 28/08/2025, às 13h48 - Atualizado às 13h50

No ano de 2024, Zé Felipe foi gravado fumando e se justificou: 'É orgânico' - Foto: AgNews/Thiago Duran
No ano de 2024, Zé Felipe foi gravado fumando e se justificou: 'É orgânico' - Foto: AgNews/Thiago Duran

Dono de milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor Zé Felipe (27), no ano passado, teve que se justificar após aparecer em um registro fumando. À época, o artista esclareceu o ocorrido: "É orgânico, gente", disse nas redes sociais no ano de 2024. 

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). A profissional da saúde explica. 

"O fato de ser 'orgânico' ou 'natural' não o torna seguro. Quando queimado, libera nicotina e as mesmas substâncias tóxicas que causam câncer, doenças do coração e do pulmão. A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa", declara.

Dados que chamam a atenção

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer.

Outra forma de fumo que vem chamando atenção é do cigarro eletrônico, mas a Dra. Maria Cecília também alerta que também apresenta riscos à saude, pois muitas dessas substâncias são tóxicas e podem aumentar o risco de doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer.

Qual o tratamento?

Segundo a pneumologista, para quem quer largar o vício do cigarro, é importante o acompanhamento com um médico especialista, pois o tratamento envolve algumas técnicas porque parar sozinho é difícil. As opções são:

  • Terapia comportamental (aconselhamento, grupos de apoio);
  • Medicamentos (como adesivos de nicotina, gomas de mascar de nicotina e bupropiona, que ajudam a reduzir a fissura);
  • Acompanhamento multiprofissional (médico pneumologista, médico psiquiatra e psicólogo).

"O mais importante é entender que existe tratamento eficaz, e quanto antes a pessoa parar, maiores são os benefícios para a saúde", finaliza a médica pneumologista ao analisar relatos como do cantor Zé Felipe. 

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CANTOR E EMPRESÁRIO ZÉ FELIPE NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Maria Cecília Maiorano

Dra. Maria Cecília Maiorano: Médica Pneumologista (CRM 130395) do AC Camargo Câncer Center. Graduada pela Faculdade Estadual de Medicina de Marília (FAMEMA), com Residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). É membro da Sociedade Brasileira de Pneumologia (SBP) e da Sociedade Paulista de Pneumologia (SPP). Possui especialização em Doenças das Vias Aéreas  e Doenças Pulmonares Infecciosas pela Universidade de São Paulo (USP) e Doutorado em Pneumologia pela USP.

