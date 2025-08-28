Médica sobre fumo de Zé Felipe: 'A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa'

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maiorano alerta para o consumo de cigarros após vídeo de Zé Felipe e aponta impactos na saúde

Dono de milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor Zé Felipe (27), no ano passado, teve que se justificar após aparecer em um registro fumando. À época, o artista esclareceu o ocorrido: "É orgânico, gente", disse nas redes sociais no ano de 2024.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP) . A profissional da saúde explica.

"O fato de ser 'orgânico' ou 'natural' não o torna seguro. Quando queimado, libera nicotina e as mesmas substâncias tóxicas que causam câncer, doenças do coração e do pulmão. A ideia de que é mais saudável é apenas propaganda enganosa", declara.

Dados que chamam a atenção

Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (INCA) , o tabagismo é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. O tabagismo tem relação com vários tipos de câncer.

Outra forma de fumo que vem chamando atenção é do cigarro eletrônico, mas a Dra. Maria Cecília também alerta que também apresenta riscos à saude, pois muitas dessas substâncias são tóxicas e podem aumentar o risco de doenças respiratórias, cardiovasculares e até câncer.

Qual o tratamento?

Segundo a pneumologista, para quem quer largar o vício do cigarro, é importante o acompanhamento com um médico especialista, pois o tratamento envolve algumas técnicas porque parar sozinho é difícil. As opções são:

Terapia comportamental (aconselhamento, grupos de apoio);

Medicamentos (como adesivos de nicotina, gomas de mascar de nicotina e bupropiona, que ajudam a reduzir a fissura);

Acompanhamento multiprofissional (médico pneumologista, médico psiquiatra e psicólogo).

"O mais importante é entender que existe tratamento eficaz, e quanto antes a pessoa parar, maiores são os benefícios para a saúde", finaliza a médica pneumologista ao analisar relatos como do cantor Zé Felipe.

