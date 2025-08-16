Médica sobre ato de Klebber Toledo: 'Pode ocasionar problemas cardíacos ou respiratórios'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Dra. Maria Cecília Maiorano avalia o ato de Klebber Toledo e aponta impactos no corpo

Klebber Toledo (39) chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar um vídeo no seu perfil do Instagram. No mês de abril, o ator mostrou aos seguidores sua experiência entrando em uma banheira de gelo. "Recovery pós feriadão. Adorei a experiência… mesmo sofrendo um pouco no processo o resultado é incrível", escreveu na legenda.

A imersão em gelo ou água fria, também conhecida como crioimersão, tem se popularizado entre atletas, celebridades e influenciadores. Um artigo, publicado no jornal científico PLOS One, em janeiro, mostrou que a imersão em água fria pode oferecer benefícios após a prática de exercícios. Porém, exige muita cautela e acompanhamento médico.

O que diz a médica especialista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP) . A profissional da saúde explica.

A Dra. Maria Cecília Mariorano aponta que, para a maioria das pessoas saudáveis, entrar rapidamente em água gelada (como uma banheira de gelo) não costuma causar problemas graves, desde que seja feito por pouco tempo e com supervisão, porém alerta.

"Não é aconselhável, pois não é uma prática isenta de risco. Pessoas com problemas cardíacos, respiratórios ou pressão alta devem evitar, porque o frio intenso provoca uma resposta imediata do corpo que pode sobrecarregar o coração e também ter consequências no sistema respiratório", declara.

Quais os impactos ao corpo?

Segundo a pneumologista com residência médica pela USP, o frio extremo provoca um “choque térmico”. Por isso, a respiração acelera, o coração bate mais rápido e os vasos sanguíneos se contraem. Esses mecanismos de defesa do corpo ajudam a manter a temperatura interna, mas podem causar aumento da pressão arterial, falta de ar momentânea e espasmo nas vias aéreas (principalmente em quem tem asma ou bronquite).

"No pulmão, o impacto mais imediato é a sensação de fôlego curto. Isso acontece porque o ar frio e o choque da água gelada ativam reflexos respiratórios que contraem as vias aéreas e podem desencadear crises em pessoas predispostas. Resumindo, entrar na banheira de gelo pode ocasionar problemas cardíacos ou respiratórios, principalmente em indivíduos com alguma predisposição", finaliza a pneumologista.

