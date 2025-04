Camila Queiroz revela 'cupido' em início de namoro com Klebber Toledo

Casada com Klebber Toledo desde 2018, a atriz Camila Queiroz recordou o início de seu relacionamento com o ator: 'Arrepiei inteira'

Juntos há 9 anos, os atores Camila Queiroz e Klebber Toledo fazem parte da lista dos casais mais queridos do público. O romance, no entanto, não se iniciou de imediato. Em entrevista ao 'PodDelas', a artista revelou que um 'cupido' foi responsável por juntar os dois.

Camila e Klebber se conheceram durante as gravações da novela 'Êta Mundo Bom!', exibida em 2016 na TV Globo. De acordo com a atriz, uma das maquiadoras da trama fez um contato inicial entre eles logo após o fim de seu antigo relacionamento.

Seus desabafos com a maquiadora foram o estopim para que Klebber Toledo pudesse se aproximar. "Eu namorava na época e nem olhava pra ele direito. Ela [maquiadora] falava: 'Klebber, a Camila não está bem... vai lá consolar ela. [...] Um dia ele chegou, deu um beijo no meu pescoço e falou: 'eu sou o primeiro da fila'. Eu arrepiei inteira. Falei: 'vou lembrar disso'", recordou a famosa.

Além da profissional, outras pessoas do elenco também comentavam sobre os dois combinarem juntos. O romance, porém, só aconteceu mesmo na reta final da novela. Camila Queiroz e Klebber Toledo oficializaram a união em 2018, em uma cerimônia na praia de Jericoacoara, no Ceará.

O casamento de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Camila Queiroz relembrou momentos marcantes de sua cerimônia de casamento com Klebber Toledo, realizada em 2018. Durante o bate-papo, a atriz revelou um episódio emocionante que marcou o evento.

Na festa, as avós do casal ficaram responsáveis por levar as alianças. Camila relembrou que esse sempre foi um desejo dela, uma vez que são as duas suas inspirações. "Elas amaram, foram amadas e criaram famílias unidas e que se amam e elas são os pilares das nossas famílias, tanto do meu lado, quanto do lado dele", declarou.

A atriz confessou que não conseguiu conter as lágrimas quando viu as familiares entrando na cerimônia de casamento: "Eu me emocionei muito quando elas entraram. Eu chorava. Até então, eu estava segurando a minha onda, eu estava bem tranquilinha ali, mas quando eu vi elas entrando, acabou comigo. Elas abençoaram. Elas amaram, ficaram muito empolgadas", concluiu.

