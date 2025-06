Médica explica diagnóstico de Rafa Kalimann e aponta sinais: 'Tem muitos sintomas comuns'

Em 2022, Rafa Kalimann usou as redes sociais para falar sobre seu diagnóstico de hérnia de hiato; entenda o que é a condição

Em julho de 2022, Rafa Kalimann (32) surpreendeu os seguidores ao falar sobre o diagnóstico de hérnia de hiato, através de seu perfil do Instagram. À época, ela contou que buscou apoio médico após publicar uma foto de biquíni em que se evidenciou um relevo na região da "boca do estômago", e isso gerou repercussão entre os internautas.

Para entender melhor o que é a hérnia de hiato que atingiu Rafa Kalimann , a CARAS Brasil entrevistou a fisiatra Regina Fornari Chueire, ex-presidente da Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. A especialista explica que a condição é mais comum em mulheres que já tiveram gestações, porém, também pode aparecer em homens, idosos e bebês.

O que diz a especialista?

"Hérnia de hiato é quando uma parte do estômago atravessa um anel que temos na região toráxica, atravessa o diafragma e fica mais acima. É uma parte superior do estômago que invade, é o melhor verbo, por meio do anel do diafragma a parte superior do trato digestivo", explica.

Chueire aponta que os sintomas são conhecidos pela maioria dos pacientes e, por isso, pode trazer dificuldades para o diagnóstico. Por isso, a médica reforça a importância de procurar um acompanhamento especializado.

"[A condição] tem muitos sintomas comuns, que todos conhecemos. Azia, que é aquela queimação, às vezes uma dor no peito, que pode ser confundida até com problemas cardiológicos, arrotos e refluxo. Você come e depois dá uma golfada, como dizem os antigos. Parece que a comida volta um pouquinho, e com isso vem o suco gástrico e aparecem todos esses sintomas."

O impacto da hérnia de hiato no Brasil

A hérnia de hiato é uma condição considerada comum no Brasil. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Hérnia e Parede Abdominal (SBH) a condição afeta entre 20% e 25% da população adulta brasileira.

A assossiação ainda destaca que, embora a hérnia de hiato seja um tipo diferente de hérnia, também é relevante, com estimativas de que 25% dos adultos brasileiros já foram diagnosticados com essa condição. Em geral, a condição pode estar associada ao refluxo gastroesofágico (DRGE).

