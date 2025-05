Médica faz alerta sobre novo diagnóstico de Isabel Veloso: 'Pode ser mais intenso'

No último domingo (4), Isabel Veloso contou aos fãs que estava afastada das redes sociais após ser diagnosticada com um cisto hemorrágico

No último domingo (4), Isabel Veloso (18) foi encaminhada para o hospital após apresentar fortes dores pélvicas. A influenciadora digital foi informada de que o seu DIU estava descolado, mas em seguida confirmou que o diagnóstico foi um erro do hospital. Em suas redes sociais, a criadora de conteúdo contou que foi diagnosticada com um cisto hemorrágico.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica mais detalhes do diagnóstico de Isabel Veloso: "O cisto hemorrágico é um tipo de cisto ovariano benigno. O ovário possui múltiplos folículos (local onde estão os óvulos). Mensalmente, nas mulheres em idade reprodutiva, estes folículos se rompem para liberar o óvulo, porém, em alguns casos, ao romper, pode acontecer de ter um sangramento dentro do próprio cisto, formando assim uma espécie de bolsa de sangue".

"Em alguns casos, dependendo do calibre do vaso atingido, o sangramento pode ser mais intenso, gerando dor abdominal aguda e até hemorragia interna, caso este sangue caia na cavidade abdominal nos casos em que existe a ruptura da cápsula do cisto", acrescenta.

"Na maioria das vezes, a resolução é espontânea, em alguns poucos dias o sangue é absorvido e a dor desaparece. Até lá, a paciente deve fazer uso de analgésicos para controle da dor. Em casos mais graves, como dor intensa e hemorragia, o tratamento pode ser cirúrgico, preferencialmente por vídeo laparoscopia", conclui.

Além disso, a ginecologista destaca que Isabel Veloso deve ficar atenta aos sinais nos próximos dias. Em caso de dor intensa no abdômen, mal-estar, queda de pressão e taquicardia, ela deve procurar a emergência. Em suas redes sociais, a influenciadora digital contou que estava sentindo fortes dores antes de procurar ajuda.

