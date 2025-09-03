CARAS Brasil
  Médica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'
LIPEDEMA

Médica faz alerta sobre doença crônica descartada por exames de Jojo Todynho: 'Vai além da estética'

Após Jojo Todynho revelar ao seguidores que não possui lipedema, a médica Lívia Sant’Ana explicou a condição e fez um alerta sobre o diagnóstico

Dra. Lívia Sant’Ana
por Dra. Lívia Sant’Ana

Publicado em 03/09/2025, às 12h54

Jojo Todynho - Foto: Reprodução/ Instagram/ @jojotodynho
Jojo Todynho - Foto: Reprodução/ Instagram/ @jojotodynho

A cantora Jojo Todynho (28) desmentiu as especulações de que teria lipedema, uma condição crônica que causa o acúmulo desproporcional de gordura em regiões do corpo, geralmente nas pernas e braços. A artista explicou aos seguidores nas redes sociais que passou por acompanhamento médico e realizou exames que descartaram a doença.

O pronunciamento causou discussões entre usuários, que pontuaram a importância de discutir o lipedema de forma responsável. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica Dra. Lívia Sant’Ana comentou a condição descartada pelos exames realizados por Jojo Todynho. 

A especialista destacou as complicações associadas à doença. “É uma condição que vai além da estética: causa dor, sensibilidade ao toque, inchaço, hematomas frequentes e sensação de peso nas pernas. Diferente da gordura comum, o lipedema não desaparece apenas com dieta ou exercícios físicos convencionais. Porém, estratégias de emagrecimento e redução de gordura corporal podem aliviar sintomas e melhorar a qualidade de vida”, pontuou.

Ela também destacou as diferenças entre o acúmulo normal de gordura e o resultante do lipedema: "Enquanto a gordura normal responde bem à dieta equilibrada e exercícios, no lipedema a melhora é parcial: a paciente pode emagrecer, mas os membros afetados permanecem volumosos e doloridos. Isso impacta não só fisicamente, mas também emocionalmente, pois muitas pacientes sofrem julgamentos, acreditando que não têm disciplina com a saúde, quando, na verdade, convivem com uma doença.”

Diagnóstico correto e tratamento recomendado

Segundo a médica, a doença costuma ser confundida com obesidade ou celulite, e deve ter seu diagnóstico correto feito por um profissional da saúde. “Um dos sinais que ajudam no diagnóstico é justamente essa diferença na resposta ao emagrecimento. Por isso, a avaliação profissional é indispensável”, afirmou.

Ainda que não haja cura definitiva para o lipedema, o tratamento recomendado pode proporcionar uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes. “O manejo inclui mudanças no estilo de vida, alimentação anti-inflamatória, exercícios de baixo impacto, terapias de drenagem linfática e uso de meias de compressão. Em casos mais avançados, a lipoaspiração específica para lipedema pode ser indicada, para retirar o tecido gorduroso afetado”, destaca a Dra. Lívia. 

A especialista ainda reforça a importância da conscientização sobre a condição: “Muitas mulheres convivem com os sintomas sem saber que têm lipedema. É fundamental informar corretamente, evitando julgamentos e diagnósticos precipitados, e compreendendo que nem sempre se trata apenas de estética ou peso corporal.”

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DE JOJO TODYNHO NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Lívia Sant’Ana

Dra. Lívia Sant’Ana (RQE: 54104/541041)é médica formada pela Universidade São Francisco, com título de especialista em Cardiologia e Ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Pós-graduada em Medicina Integrativa e Nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein, oferece uma abordagem que une ciência, escuta e cuidado. Após anos dedicada à medicina diagnóstica, redescobriu no atendimento clínico sua verdadeira missão: acolher o paciente como um todo e promover saúde de forma leve, equilibrada e sem neuras. Atua com foco em bem-estar, hábitos saudáveis e qualidade de vida.

