Médica explica relação da idade com o câncer enfrentado por Ana Maria Braga: 'Depois dos 60 anos'

Ana Maria Braga deu detalhes de sua batalha contra o câncer; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori explica e fala da relação com a idade

No ano de 2020, Ana Maria Braga (76) foi diagnosticada com câncer no pulmão e, depois, revelou que o tumor já estava metastático, ou seja, afetando outros órgãos do corpo. Atualmente, ela confessou a remissão total do quadro: "Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar", disse a apresentadora nas redes sociais, ano passado.

Ana Maria Braga também já tornou pública a informação de que, durante muito tempo, foi fumante e decidiu abandonar o vício. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Sumika Mori, médica geriatra.

O que diz a geriatra?

Segundo a Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), ela responde sobre este câncer.

"70% dos cânceres de pulmão acontecem depois dos 60 anos. Realmente, tem um predomínio na faixa etária geriátrica. E para quem fuma, é muito importante fazer o rastreio, fazer tomografias anuais, para ver esses surgimentos de nódulos. Éuma das práticas que é importante se fazer", declara.

Dados que chamam a atenção

Em cerca de 85% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco, esses dados são do Instituto Nacional de Câncer (INCA) . Por isso, a geriatra chama a atenção para este hábito.

"Metade dos cânceres de pulmão tem relação com o cigarro, qualquer tipo de cigarro. Hoje em dia tem variações como vape, qualquer inalante. Uma coisa que a gente não controla do ponto de vista pessoal é exposição à poluição, que é um fator de inflamação pulmonar, mas isso é ambiental. Para câncer de pulmão, fundamental é não fumar", finaliza ao analisar casos como da apresentadora Ana Maria Braga.

