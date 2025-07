Médica alerta para câncer silencioso após revelação de Ana Maria Braga: 'Não causa sintomas'

Ana Maria Braga deu detalhes de sua batalha contra o câncer; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Maria Cecília Maroriano explica o caso

No ano de 2020, Ana Maria Braga (76) foi diagnosticada com câncer no pulmão e, depois, revelou que o tumor já estava metastático, ou seja, estava em outros órgãos do corpo. Atualmente, ela confessou a remissão total do quadro: "Foi constatado que eu estou na remissão do câncer! Já não tenho mais nenhuma possibilidade... Nenhuma não porque a gente nunca sabe, mas medicamente, não tem possibilidade do câncer voltar", disse a apresentadora nas redes sociais, ano passado.

Ana Maria Braga também já tornou pública a informação de que, durante muito tempo, foi fumante e decidiu abandonar o vício em cigarro em 2023. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Maria Cecília Maiorano, médica Pneumologista.

Opinião médica

Segundo a médica Pneumologista com residência médica em Clínica Médica na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e residência Médica em Pneumologia Universidade de São Paulo (USP). Fumar é um dos fatores de risco para desenvolver o câncer de pulmão.

"O principal fator de risco é o tabagismo. Outros fatores incluem: Genética, exposição passiva à fumaça do cigarro, poluição do ar, exposição ocupacional a substâncias como amianto, arsênio ou radônio", afirma. A médica esclarece que este tipo de câncer é crescimento descontrolado de células anormais (cancerígenas) nos pulmões, que ao longo do tempo resultam em comprometimento da função respiratória.

Não tem sinais

O câncer de pulmão, segundo as estimativas 2023, levantadas pelo INCA (Instituo Nacional de Câncer) é o terceiro mais comum em homens (18.020 casos novos) e o quarto em mulheres no Brasil (14.540 casos novos), sem contar o câncer de pele não melanoma. Por isso, a Dra. Maria Cecília alerta para os sinais.

"Em fases iniciais, o câncer de pulmão, no geral, não causa sintomas. Quando aparecem, os mais comuns são tosse persistente, dor no peito, falta de ar, rouquidão, catarro com sangue, perda de peso não intencional e cansaço excessivo. Esses sintomas também podem acontecer em outras doenças, mas é importante procurar atendimento médico se eles persistirem", alerta.

Existe tratamento?

Segundo a pneumologista, é importante reforçar que o tratamento para este tipo de câncer depende muito do tipo e do estágio em que o tumor está. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia ou terapias alvo.

"Hoje em dia, conseguimos personalizar o tratamento para cada paciente, com mais eficácia e menos efeitos colaterais. O mais importante é o diagnóstico precoce, por isso a prevenção e o rastreamento em populações de risco são tão importantes", finaliza ao analisar casos parecidos com da apresentadora Ana Maria Braga.

