Médica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'

Apresentadora Thais Fersoza foi surpreendida por uma reação alérgica fora do comum
Thais Fersoza (41) sofreu uma reação alérgica na última semana de agosto e precisou ser medicada. A apresentadora compartilhou registros mostrando o rosto inchado e os olhos cobertos, mas preferiu não revelar qual teria sido a causa do problema na pele.
Em conversa com a CARAS Brasil, a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, explicou que a também atriz apresentou um quadro de angioedema facial. “É um inchaço que atinge as camadas mais profundas da pele e que pode ser desencadeado por uma reação alérgica, por medicamentos ou até por causas hereditárias”, detalha.
“Nesse tipo de reação, a pele incha, às vezes com vermelhidão, dor ou sensação de calor, e pode envolver partes críticas como língua ou garganta, o que exige avaliação médica rápida. No caso de reações alérgicas, o tratamento imediato costuma envolver anti-histamínicos e, em quadros mais graves, corticosteroides ou adrenalina”, alerta.
A médica ressalta a importância de procurar um especialista assim que os primeiros sinais surgirem. “O mais importante é que a pessoa busque um alergologista ou imunologista para investigar o tipo de angioedema, identificar possíveis causas e adotar medidas de prevenção, como evitar gatilhos conhecidos e ter um plano de ação em mãos”, aconselha.
Segundo a Dra. Brianna, reações alérgicas podem ser perigosas e até fatais em situações específicas, principalmente quando se manifestam na garganta. “Pequenas reações não devem ser ignoradas. O que hoje parece um simples inchaço ou coceira pode, em uma próxima exposição, se transformar em um quadro muito mais grave. Por isso, investigar a causa desde o primeiro episódio é fundamental para prevenir riscos maiores e garantir segurança”, diz.
Quem também já enfrentou o mesmo problema foi Claudia Raia (58). Durante o show especial dos 60 anos da Globo, a atriz apareceu com o rosto inchado e revelou que precisou agir rapidamente ainda nos bastidores para evitar complicações antes de subir ao palco.
Dra. Brianna Nicoletti é médica (CRM 113.368) com 21 anos de experiência. Graduada pela PUC Campinas, possui especialização em Alergia e Imunologia pela USP. Fez residência de medicina interna na Unicamp (2006), além de residência médica em Alergia e Imunologia na USP (2009). Também é Médica Especialista em Alergia e Imunologia do Corpo Clínico referenciada pelo Hospital Israelita Albert Einstein há 10 anos.
