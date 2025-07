Médica explica impactos da doença de Paolla Oliveira na aparência: ‘Além da estética’

Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Lívia Sant’Ana comenta terapias específicas adotadas por Paolla Oliveira e impacto do lipedema na saúde da mulher

Paolla Oliveira (42) é destaque no remake da novela Vale Tudo (2025), em que interpreta a personagem Heleninha Roitman. A atriz revelou recentemente que convive com lipedema, uma doença inflamatória crônica que provoca acúmulo de gordura e inchaço. O diagnóstico chamou atenção para uma condição que afeta quase exclusivamente mulheres e muitas vezes é negligenciada ou confundida com obesidade.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cardiologista Dra. Lívia Sant’Ana explica a fundamentalidade de entender o lipedema como uma condição de saúde que vai muito além da aparência física.

“O lipedema é uma doença inflamatória crônica que vai muito além da estética”, explica a especialista. “A inflamação persistente impacta diretamente a circulação, aumentando o risco de alterações metabólicas e cardiovasculares. Por isso, tratar essa condição com um olhar integrativo é essencial”.

A atriz relatou que passou a adotar uma rotina de autocuidado com foco na saúde, incluindo ajustes alimentares, prática regular de atividade física e acompanhamento profissional. Segundo a Dra. Lívia, esse tipo de conduta é eficaz para o controle da doença e os seus sintomas.

“Ao reduzir o processo inflamatório por meio de uma alimentação anti-inflamatória e da prática de atividade física, conseguimos não só controlar os sintomas do lipedema como também aliviar a sobrecarga sobre o sistema vascular. Isso tem reflexos diretos na melhora da pressão arterial, do colesterol e na prevenção de doenças cardíacas”, afirma.

A médica também destaca que, embora a perda de peso possa ocorrer ao longo do tratamento, o foco deve ser a saúde, e não a balança ou a estética do paciente: “Paolla mostra o quanto é importante priorizar o autocuidado e a consciência corporal. A perda de peso, nesse caso, vem como um reflexo do compromisso com a saúde. É esse o caminho mais seguro e duradouro”.

Para a Dra. Lívia, a movimentação física constante, que faz parte da rotina corrida da atriz, também é parte essencial do tratamento do lipedema. “O exercício físico não só ajuda na composição corporal, mas favorece o sistema cardiovascular e linfático. É um aliado indispensável tanto na prevenção quanto no tratamento”, conclui a médica.

