Médica alerta para o diagnóstico de Paolla Oliveira: 'Atinge quase exclusivamente as mulheres'

Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista. Formada na Universidade Iguaçu (UNIG), possui 15 anos de experiência no mercado; Há 10 anos, trabalha com o método de emagrecimento e possui também sólida experiência na área de Medicina Integrativa e com foco em injetáveis e implantes hormonais e não hormonais. Fez residência em Infectologia na FIOCRUZ, e tem especialização em Endocrinologia pelo IPEMED. Camila também é especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e tem formação em Ortomolecular com o Dr. Artur Lemos. Ela também tem sólida experiência em Gestão na Área Pública, já tendo ocupado os cargos de Diretora do Departamento Médico da Alerj, Secretária Executiva de Saúde do Município de Japeri e Diretora do Hospital de Lajes de Paracambi.