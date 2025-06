Médica alerta para os sintomas da doença de Sidney Magal: 'Não sente absolutamente nada'

Sidney Magal revelou conviver com uma doença incurável; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori explica o diagnóstico

No ano de 2023, Sidney Magal (74) precisou de atendimento médico após passar mal durante um show no interior de São Paulo com um quadro de hipertensão. O incidente envolvendo o cantor foi causado por um pico de pressão, que gerou um mal estar. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Sumika Mori, médica geriatra.

À época, Sidney Magal tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde: Eu tive uma pressão alta elevadíssima. Um pico de pressão. E eu já tenho pressão alta há muito tempo. Eu me preocupei e achei que deveria correr para o hospital”, disse ele. Hoje, o cantor está recuperado.

A Dra. Sumika Mori, médica geriatra que tem doutorado em Ciências Médicas pela USP e coordenadora do Ambulatório de Fragilidade do Hospital das Clínicas da USP (Universidade de São Paulo), fala sobre a pressão alta e relação com a idade.

"Na terceira idade, na verdade, a pressão não necessariamente é mais preocupante. O que preocupa na pressão é: não ter níveis controlados e, segundo, se junto da hipertensão, existem outros motivadores para problemas de circulação e cardiológicos, como é o caso de colesterol alto, diabetes, mas principalmente cigarro, bebida, sedentarismo e obesidade. Quando juntados esses fatores, a hipertensão é mais problemática", afirma.

O que é a hipertensão e como controlar?

A OMS (Organização Mundial de Saúde) alerta que a pressão arterial de 140/90 mmHg ou superior é considerada hipertensão. Segundo a Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), 27,9% da população brasileira convive com este diagnóstico. Abaixo, a geriatra dá dicas para manter os níveis da pressão normalizados.

Exercício físico;

Alimentos com pouco sal;

Comer poucos alimentos industrializados;

Evitar o shoyu;

Evitar alimentos em conserva;

Controle de estresse;

Dormir muito bem;

Cuidado com anti-inflamatórios.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 30% de brasileiros convivem com a enfermidade, que é silenciosa, pois, na maioria dos casos, não causa sintomas. A Dra. Sumika Mori alerta para os sinais.

"Os sintomas de hipertensão são zero. Normalmente quem tem pressão alta não sente absolutamente nada. Quando a pressão está muito elevada, a gente pode ter um grande problema em relação, a emergências. O nível de pressão muito elevado pode causar: estados confusionais da cabeça, dor de cabeça intensa, dor no peito e falta de ar. Ai a gente está diante de uma emergência hipertensiva. Outras situações é uma leve dor de cabeça", alerta.

Existe cura?

A pressão alta, ou hipertensão arterial, não tem cura no sentido de que a condição não desaparece por completo. No entanto, pode ser controlada e, em muitos casos, revertida, especialmente em estágios iniciais da doença e em pessoas mais jovens. A Dra. Sumika explica.

"Existe uma gama enorme de medicamentos por via oral, mas cura a princípio não. Ela pode acontecer uma normalização da pressão em pessoas que mudam muito o estilo de vida, emagrecem, fazem exercício, mudam dieta, às vezes podem ter a pressão tão controlada que às vezes diminui ou até suspende o uso de remédio. Isso é possível", finaliza a geriatra.

